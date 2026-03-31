Mutuactivos lanza un fondo de 100M para hoteles y 'beach clubs' en España, Portugal e Italia con Stoneweg

El fondo está abierto a inversores profesionales y minoristas bajo ciertos requisitos, permitiendo inversiones desde 10.000 euros con asesoramiento financiero.

Las inversiones se destinarán tanto a activos ya construidos como a proyectos de reconversión, rehabilitación o desarrollo de nuevos establecimientos hoteleros y de ocio.

El fondo, llamado Mutuafondo Hospitality FCR, será asesorado por Stoneweg Hospitality y tendrá una duración inicial de seis años, ampliable hasta nueve.

Mutuactivos lanza un fondo de 100 millones de euros para invertir en hoteles y beach clubs en España, Portugal e Italia.

El turismo de sol y playa, gastronomía y buena música, en España gana adeptos entre los inversores. Mutuactivos, la gestora de Mutua Madrileña, ha lanzado un fondo con 100 millones de euros de capacidad para invertir en hoteles y establecimientos de ocio vinculados a la industria hotelera, como beach clubs.

Aunque, en su caso, el foco se abre a Iberia y el arco mediterráneo, al poder invertir en Portugal y también Italia.

Incluso, "no se descarta invertir en otras partes del mundo si existe la oportunidad", deja abierto el folleto del fondo.

El vehículo ha sido bautizado como Mutuafondo Hospitality FCR y está asesorado por Stoneweg Hospitality, filial del grupo hispanosuizo Stoneweg que invierte en inmobiliario y que fue fundado por Jaume Sabater y Joaquín Castellví.

Su duración inicial será de seis años y podrá ampliarse por periodos anuales, hasta los nueve años en total.

"Estas inversiones podrán realizarse tanto en activos ya construidos, como en edificios que requieran reconversión, rehabilitación o adaptación para su uso hotelero o de ocio relacionado, así como en proyectos de promoción destinados al desarrollo de nuevos activos con estos mismos fines", tal y como detalla su documento legal.

El fondo de Mutua se comercializará desde 100.000 euros, si bien su venta podrá extenderse a clientes que soliciten previamente ser considerados como profesionales; a inversores que tengan suscritos contratos de gestión discrecional de carteras, y a minoristas que inviertan 10.000 euros, pero que cuenten con asesoramiento financiero, su patrimonio no supere los 500.000 euros y dicha posición no represente más del 10% del mismo.