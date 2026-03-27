El miedo a los impagos en los créditos se dispara y los corralitos de fondos llegan a uno inmobiliario de UBS

Grandes gestoras como Apollo, Ares, Blackstone y otras han aplicado corralitos a sus fondos de crédito privado, y la exposición de inversores españoles asciende a 913 millones de euros.

Expertos y analistas comparan la situación actual con la crisis financiera mundial de 2008, aumentando la preocupación por el riesgo de impago crediticio.

UBS ha suspendido los reembolsos de su fondo inmobiliario Euroinvest, valorado en 469 millones de dólares, durante un máximo de tres años por falta de liquidez.

El miedo a los impagos en el sector del crédito privado aumenta tras varios cierres de fondos en EEUU y llega a Europa, afectando a un fondo inmobiliario de UBS.

El miedo a los impagos en el sector del crédito privado se dispara tras los numerosos cierres de fondos en EEUU. Una práctica la de los corralitos que ya ha saltado a Europa y que ha tocado a un fondo inmobiliario del gigante suizo UBS.

El banco helvético UBS ha suspendido los reembolsos de su fondo inmobiliario Euroinvest, con sede en Alemania, valorado en 469 millones de dólares (407 millones de euros), durante un máximo de tres años debido a la falta de liquidez.

"En este entorno de mercado complejo, UBS Real Estate ha decidido suspender los reembolsos temporalmente para garantizar la protección de los intereses de todos nuestros inversores", ha declarado el banco en un comunicado.

Este es el último síntoma de una crisis que ya copa portadas por todo el mundo y que cada vez más expertos y analistas asemejan a la gran crisis financiera mundial que se desató en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers.

El exconsejero delegado de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, ha advertido de que la acumulación de activos privados sin vender en los balances de los inversores es una señal de alerta de que algunos pueden estar sobrevalorados, como recoge Bloomberg.

El banquero ha señalado que "una chispa podría desencadenar una rebaja generalizada", y considera que "en algún momento debe existir una fuerza que obligue a los inversores a comprender el valor de su balance".

Y ha puesto sobre la mesa que "la probabilidad de un estallido mayor ha aumentado con el tiempo transcurrido desde crisis anteriores".

Más cerca de 2008

En este sentido, el riesgo de impago crediticio acaba de dispararse al nivel más alto desde abril de 2025. Según el último BofA Global Fund Manager Survey, la preocupación por el riesgo de crédito entre los gestores de inversiones se ha elevado del 17% al 46% entre febrero y marzo.

Cabe recordar que su máximo histórico, en octubre de 2008, rozó el 100%, por lo que ahora está a la mitad del pico de la gran crisis financiera. Pero creciendo a un ritmo vertiginoso.

Los temores se acrecentan tras los corralitos que en las últimas semanas han aplicado a sus fondos de crédito privado grandes gestoras americanas como Apollo, Ares, Blue Owl, BlackRock, Blackstone, Morgan Stanley o Cliffwater. Corralitos que hoy ya están en el Viejo Continente y han saltado del crédito privado al inmobiliario.

Para atajar las voces, la CNMV ha cifrado en 913 millones de euros la exposición de los inversores españoles a los fondos de crédito privado a través de sólo ocho fondos de inversión libre o hedge funds.