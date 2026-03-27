Bankinter Investment y Plenium integran sus gestoras y compran a Alantra y otros socios el 64% de Access Capital

Estas operaciones permitirán a Bankinter superar los 14.000 millones de euros en capital comprometido por inversores.

La entidad adquiere el 64% de los derechos económicos de Access Capital Partners, por un precio de 115 millones de euros.

Bankinter Investment consolida su posición como una de las plataformas de inversión alternativa más relevantes del mercado dando "dos pasos estratégicos que amplían sus capacidades, aumentan su alcance internacional y refuerzan su modelo de inversión directa y diversificación por sectores".



Primero, ha dado un paso decisivo para integrar su gestora con la de Plenium Partners, socio desde 2017 y referente en energías renovables, transición energética e infraestructura social.

Y, en segundo lugar, ha acordado la adquisición de una participación significativa del 48,99% de la gestora europea Access Capital Partners (propiedad de Alantra), socios desde 2019 y una de las gestoras europeas más reconocidas en activos alternativos, en concreto en el ámbito de las infraestructuras y el capital riesgo. Junto a compras paralelas de otros pequeños paquetes a socios minoritarios, Bankinter Investment SGIIC mantendrá el 64% de los derechos económicos de ACP.

El precio acordado de la compra asciende a 115 millones de euros, según un hecho relevante remitido por Alantra a la CNMV.

Se añadirá, "como es habitual en operaciones similares", un interés por el tiempo que transcurra hasta el cierre de la operación. Además, se ha pactado que Alantra perciba el 48,99% del beneficio neto consolidado de ACP correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Según las estimaciones de Alantra, la operación generará una plusvalía contable de, aproximadamente, 69 millones de euros para Alantra IM, atribuibles en un 80% a la sociedad.

Volviendo a Bankinter Investment, se trata de dos operaciones con las que "refuerza el liderazgo de la plataforma de inversión directa en activos alternativos en Iberia y acelera su expansión paneuropea".

Ambas operaciones le permitirán tener al grupo bancario dirigido por Gloria Ortiz más de 14.000 millones de euros en capital comprometido por inversores.

El cierre de la operación con Alantra está sujeto únicamente a la obtención por parte de Bankinter de las preceptivas autorizaciones regulatorias, lo cual se estima para la segunda mitad de 2026.

En el marco de la transacción con Plenium, la sociedad matriz de Plenium Partners SGEIC pasará a formar parte del capital de Bankinter Investment SGIIC con una participación del 27,5%, "alineando los intereses de ambos socios en un único proyecto compartido". El cierre de esta operación también está sujeto a las correspondientes autorizaciones regulatorias.