El fondo que invierte en favor de niños con trastornos neurológicos

La inversión mínima es de solo 10 euros, facilitando la participación de pequeños ahorradores interesados en contribuir a proyectos sociales de impacto real.

Mutuactivos no obtiene beneficio económico por la gestión del fondo, asumiendo todos los costes y sin cobrar comisiones, lo que garantiza el destino íntegro de los fondos a causas solidarias.

Actualmente, el fondo colabora con la Fundación AVA, apoyando campamentos y actividades de ocio terapéutico para niños con trastornos neurológicos graves y sus familias.

Mutuafondo Compromiso Solidario es el primer fondo de inversión 100% solidario, gestionado por Mutuactivos, que destina íntegramente sus beneficios a proyectos sociales.

En un contexto en el que la inversión responsable gana cada vez más peso, Mutuafondo Compromiso Solidario, gestionado por Mutuactivos, se consolida como una de las iniciativas más diferenciales en el mundo de la gestión patrimonial.

Se trata del primer fondo de inversión 100 % solidario del mercado, un vehículo que une gestión profesional y compromiso ya que destina íntegramente sus participaciones y su rentabilidad a proyectos de impacto social.

Desde su creación a finales de 2019, el fondo ha canalizado recursos hacia distintas entidades sociales, como Cáritas, UNICEF o Unoentrecienmil, entre otras.

En la actualidad, colabora con la Fundación AVA, organización dedicada a mejorar la calidad de vida de niños con trastornos neurológicos graves y de sus familias, a la que hará su segunda y última donación el próximo mes de abril (la primera la realizó en diciembre de 2025).

Mutuactivos permite invertir en estos momentos en la clase C del fondo, vinculada de forma exclusiva al proyecto “Campamentos de la Fundación AVA”. Esta alternativa de ocio permite a los chavales alejarse de su rutina médica y hospitalaria con experiencias lúdicas y terapéuticas prestadas en un entorno seguro y ofrece también un respiro a sus familias.

Gracias a las aportaciones de Mutuactivos, varias familias pueden disfrutar de fines de semana diferentes, adaptados y pensados siempre en generar bienestar en los menores con enfermedades neurológicas graves y también en sus familiares más directos.

Un fondo 100% solidario

Mutuafondo Compromiso Solidario destaca porque Mutuactivos no obtiene ningún beneficio económico por su gestión. La gestora asume los costes, no cobra comisiones y administra el fondo de manera completamente desinteresada.

La gestión financiera corre a cargo del equipo de Mutuactivos, mientras que la Fundación Mutua Madrileña es la encargada de seleccionar los proyectos sociales que reciben las donaciones, teniendo en cuenta criterios de viabilidad, transparencia e impacto.

El fondo invierte principalmente en renta fija a corto plazo, con un perfil de riesgo muy bajo ya que el equipo gestor busca en todo momento que el producto no asuma ningún tipo de pérdida.

Además, la inversión mínima es accesible, a partir de 10 euros, lo que facilita la participación de pequeños ahorradores interesados en apoyar iniciativas sociales concretas.

Compromiso a largo plazo

Desde su puesta en marcha, Mutuafondo Compromiso Solidario ha recaudado en torno a 400.000 euros que se han destinado a diferentes causas sociales, impulsadas por las entidades ya citadas (Cáritas, UNICEF…) y otras como Fundación Aladina, Fundación Juegaterapia o Fundación Pequeño Deseo. En la actualidad, el fondo mantiene abierta únicamente la clase vinculada a la Fundación AVA.

Desde Mutuactivos subrayan que este modelo demuestra que es posible integrar la gestión de activos con un propósito social, fomentando una cultura de inversión alineada con valores de solidaridad y responsabilidad.

Por su parte, desde la Fundación AVA destacan que la colaboración con el fondo supone una herramienta clave para garantizar la continuidad y ampliación de sus programas, lo que permite llegar a un mayor número de niños y familias.

Las donaciones al fondo se pueden realizar a través del siguiente enlace:

Mutuafondo Compromiso Social FI - Mutua Madrileña