Azvalor 'guarda en el cajón' su promesa de cerrar los fondos tras alcanzar el límite fijado y contraría a Paramés

Azvalor Internacional gestiona actualmente más de 3.100 millones de euros y acumula una revalorización del 17,6% en lo que va de año.

En contraste, Francisco García Paramés ha pactado cerrar sus fondos estrella de Cobas cuando lleguen a 1.500 millones de euros cada uno.

La gestora justifica el cambio por el crecimiento de su equipo de analistas y gestores, argumentando que ahora pueden gestionar mayores volúmenes de capital.

Azvalor ha decidido no cerrar sus fondos principales al alcanzar el límite de 2.500 millones de euros, como había prometido en 2015.

Azvalor Asset Management guarda en el cajón la promesa que hizo en 2015, cuando lanzó sus primeros fondos, el internacional y el ibérico: cerrar sus estrategias estrella, sobre todo la mundial, cuando alcanzaran un volumen prefijado en unos 2.500 millones de euros.

Una promesa que sus responsables repitieron en público durante varias conferencias anuales de inversores posteriores, si bien el límite se ha ido modificando con el paso del tiempo.

Primero hablaban de cerrar los buques insignia una vez tocaran los 2.500 millones en conjunto. Después, el límite lo acotaron al fondo internacional. Más tarde, volvieron a modificar el perímetro objetivo del potencial cierre a la versión de derecho español del fondo internacional.

Sin embargo, tal y como ha podido contrastar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes relacionadas, ahora la gestora de Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad se ha retractado de aquel anuncio en pequeñas reuniones privadas con clientes que han tenido lugar en las últimas semanas.

Estas fuentes señalan que el argumento utilizado por Guzmán de Lázaro, Bernad y algunos otros miembros de su equipo es que ahora son más analistas y gestores y, por tanto, tienen más capacidad para hacer crecer la estrategia. "No hay necesidad de poner límites", relata un cliente presente en esas reuniones sobre el mensaje que trasladan en petit comité los ideólogos de Azvalor.

En este giro de guion ha influido que, en diciembre y tras cumplir diez años, la gestora independiente actualizara los folletos de tres de sus fondos eliminando la característica de fondo de autor: para el Azvalor Iberia, el Azvalor Internacional y el Azvalor Blue Chips.

"Se ha adaptado con ello el folleto a la realidad que lleva ya viviendo más de un año el equipo de inversión, formado por catorce profesionales entre Madrid y Londres, que trabajan de forma conjunta en los aspectos esenciales del Método Azvalor, pero también de forma independiente en otros, para enriquecer las carteras con la originalidad propia de cada uno", indicaba la compañía por entonces.

En la actualidad, Azvalor administra unos 3.600 millones de euros, de los cuales más de 3.100 millones se concentran en el Azvalor Internacional, muy por encima de la meta prefijada hace una década.

Normalmente, los cierres parciales (soft close) o totales (hard close) de fondos se implementan para proteger la rentabilidad de los partícipes actuales y evitar que los gestores asignen grandes cantidades de capital sobrantes a inversiones erróneas o menos rentables.

Paramés sí cierra

El exjefe de Guzmán de Lázaro y Bernad en Bestinver, Francisco García Paramés, sí ha cumplido su palabra y ya ha llegado a un preacuerdo con la CNMV para cerrar sus dos fondos estrella (Cobas Selección y Cobas Internacional) cuando cada uno de ellos llegue a los 1.500 millones de euros. En conjunto, está a unos 500 millones de diferencia.

Así lo avanzó el Warren Buffett español en la conferencia anual de inversores de Cobas AM (4.100 millones) del pasado martes. Paramés había abierto el camino al dejar de considerarse fondo de autor para primar el trabajo colectivo de su equipo.

Preguntados por este asunto, un portavoz de Azvalor traslada que "no descartamos en absoluto cerrar los fondos". Y añade que: "La decisión de cerrar los fondos se tomará cuando consideremos que el volumen puede perjudicar a la rentabilidad futura, lo que no es el caso a día de hoy".

Azvalor Internacional se revaloriza un 17,6% en lo que llevamos de año tras haber subido un 19,5% en 2025. Mientras que Cobas Internacional gana más de un 10% en 2026, tras haberse disparado un 25,8% el pasado ejercicio.