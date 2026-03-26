A&G vende un 40% de su capital a varios 'family offices' e institucionales de España y Latinoamérica

La estructura accionarial mantiene el control en la familia fundadora, banqueros, directivos y socios estratégicos, mientras A&G gestiona más de 17.000 millones de euros en activos.

Entre los nuevos accionistas figuran patrimonios relevantes como la familia García Peralta, Rafael Nadal y reconocidas familias empresariales de Latinoamérica.

La familia Rodríguez-Fraile sigue como principal accionista e incrementa su participación, junto a socios estratégicos como GPF Partners y la familia chilena Lería Luksic.

A&G Banco ha vendido un 40% de su capital a varios family offices e inversores institucionales de España y Latinoamérica, que ya eran clientes del banco.

A&G Banco comienza una nueva etapa accionarial, aunque manteniendo su carácter de banco privado independiente. Después de dar salida en 2021 a los suizos de EFG y haber recomprado su parte del 40,5%, ahora el grupo español ha vendido una porción similar del 40% de su capital a varios family offices e inversores institucionales españoles y latinoamericanos que ya son clientes de la entidad.

Y todos ellos "con vocación de largo plazo", subraya la entidad en un comunicado.

La familia Rodríguez-Fraile seguirá siendo el principal accionista de la entidad y da un paso al frente aumentando su participación, al igual que los socios estratégicos de la firma, entre ellos GPF Partners -grupo inversor español con 2.000 millones de euros bajo gestión procedentes en su mayoría de familias españolas y americanas-, accionistas de A&G desde 2022.

Además, esta operación da entrada a importantes patrimonios empresariales y financieros españoles, como la familia García Peralta o el extenista Rafael Nadal.

Por el lado internacional, entran como nuevos accionistas algunas de las familias más activas de Latinoamérica, entre ellas las familias Motta (Grupo Motta) y Montano (Grupo Mobiliare) de Centroamérica; en México, las familias Losada (Grupo Gigante y Grupo Presidente), Junco de la Vega (Grupo Reforma) y Grupo Bursátil Mexicano (GBM), la mayor casa de bolsa de Mexico fundada por las familias Garay y Rojas y que está participada por Softbank; o la familia Barrios Teixidor, de Perú (Grupo Aris).

Reparto de poder

La familia chilena Lería Luksic, a través de su family office Wild Sur, es otro de los socios estratégicos de la compañía que ha incrementado ahora su participación, pero que ya entró en 2022.

Tras este acuerdo, la estructura accionarial de A&G queda distribuida entre la familia fundadora, sus banqueros, los principales directivos y sus socios estratégicos -manteniendo estos cuatro grupos la mayoría y control de la compañía-, un inversor institucional y los family offices nacionales e internacionales mencionados.

Fundado en 1987 como un multifamily office, A&G cuenta con 100 banqueros distribuidos en once oficinas y más de 17.000 millones de euros en activos bajo gestión a cierre de diciembre de 2025. El grupo tiene además una gestora en España y otra en Luxemburgo.