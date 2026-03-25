Tritemius se convierte en el primer fondo al que la CNMV permite invertir en tokens bajo el marco regulatorio MiCA

Tritemius Fund I ya tiene comprometido el 33% de su volumen total y ha invertido en seis startups, incluyendo Degde Security y Anzi Finance.

El fondo puede destinar hasta un 30% de su capital a inversiones alternativas como tokens, siempre que cumplan los requisitos de MiCA.

Tritemius Fund I es el primer fondo español que aprovecha la regulación MiCA para financiar empresas a través de tokens.

La CNMV ha autorizado a Tritemius Fund I a invertir parte de su capital en tokens bajo el marco regulatorio MiCA.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha avalado al fondo de capital riesgo Tritemius Fund I a destinar parte de su capital a tokens que tengan la finalidad de financiar a empresas.

El fondo, gestionado por Tritemius Ventures, se ha aprovechado de su propia naturaleza para optar a esta estrategia. Tritemius Fund I está constituido como Fondo de Capital Riesgo Europeo (FCRE).

En este sentido, la regulación europea obliga a este tipo de fondos a destinar el 70% de su capital en activos tradicionales. En ellas se incluyen participaciones en el capital de startups o instrumentos financieros vinculados a ellas.

La clave está en el 30% restante. El marco legal permite a los FCRE hacer inversiones alternativas que no superen esta proporción, siempre que cumplan con las normas de gestión de riesgos, liquidez y valoración establecidas por la legislación.

Y en este punto también se inscribe la determinación de la CNMV para autorizar este tipo de operación. El supervisor de los mercados ha indicado a Tritemius que no existe ningún impedimento legal para dedicar parte o la totalidad de ese porcentaje en tokens.



Sin embargo, el regulador bursátil sí que da dos indicaciones para avalar esta estrategia: deben emitirse con el objetivo específico de financiar proyectos empresariales y deben encontrarse dentro del marco regulatorio MiCA.

MiCA, que responde a las siglas inglesas de Markets in Crypto Assets, es el Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos que regula la emisión y prestación de servicios relacionados con criptoactivos y stablecoins en la Unión Europea.

La regulación europea

La normativa entró en vigor a nivel europeo el pasado 30 de diciembre de 2024, aunque el propio marco regulatorio daba la posibilidad a los Estados de la UE de aplicarlo hasta 18 meses después. El periodo respondía a la voluntad de que los países pudieran adaptarse a los cambios.

Este fue el caso de nuestro país. En España, la regulación MiCA entró en vigor un año después de su aval en el entorno europeo, en diciembre de 2025. Su relevancia responde a que por primera vez existe un marco legal claro bajo el que invertir en tokens, es decir, la táctica llevada a cabo con Tritemius.

El fondo cuenta con un tamaño de 21 millones de euros y tickets medios de inversión en torno a 500.000 euros en fases pre-seed hasta serie A, es decir, desde las etapas más tempranas de una empresa hasta que las mismas ya cuentan con una base de clientes sólidas y buscan escalar.

En concreto, tal y como señalan desde la compañía a EL ESPAÑOL-Invertia, el fondo ya tiene comprometido el 33% del volumen total a levantar. Además, también cuenta hasta el momento con seis startups invertidas, entre ellas, Degde Security y Anzi Finance.

El CEO de Tritemius Capital, Luis Pastor, explica que la propia evolución del mercado abre la puerta a combinar venture capital y tecnología blockchain.

El también fundador de la gestora de capital riesgo explica que los tokens representan una evolución en la financiación tecnológica ya que "permiten invertir directamente en el crecimiento de ecosistemas y protocolos", lo que trasciende el modelo de la startup tradicional.

Además, el nuevo marco regulatorio obliga a que los fondos elaboren un white paper en el que se detallen las características de la emisión. En el mismo documento también deben plasmar la custodia de los activos por proveedores autorizados bajo la norma MiCA.