Sandman Partners y LGT lanzan un fondo de 'buyouts' de hasta 80M sobre empresas del norte de Europa

Sandman Partners mantiene su independencia tras la cancelación de su compra por GVC Gaesco, pese a su implicación en operaciones corporativas recientes.

Se espera una rentabilidad neta anual del 15% y un múltiplo de dos veces el capital invertido, con una vida estimada del fondo de 10 a 12 años.

El fondo, asesorado por LGT Capital Partners, enfocará sus inversiones en sectores como tecnología, consumo, salud, comunicaciones y comercio.

Sandman Partners lanza un fondo de capital riesgo de hasta 80 millones de euros para invertir en pymes del centro y norte de Europa.

El multifamily office catalán Sandman Partners mira hacia la parte norte de Europa. Su gestora ha lanzado el fondo de capital riesgo Sandman European Small Buyouts para invertir en pequeñas y medianas compañías privadas del centro y norte del Viejo Continente.

El vehículo pretende levantar 50 millones de euros, aunque ha establecido por folleto su capacidad máxima en 80 millones.

Sandman se apoya en LGT Capital Partners como asesor, puesto que su socia fundadora, Cristina Marsal, trabajó para esta entidad en Suiza durante un par de años al inicio de su carrera y la conoce muy estrechamente.

Desde la boutique catalana ven potencial en estas regiones para que buenos gestores compren empresas para consolidar sectores fragmentados, o que las hagan crecer por mejora operativa. Así, el vehículo invertirá en seis a ocho fondos de este tipo.

El mínimo de inversión es de 200.000 euros, la rentabilidad neta (TIR) estimada es del 15% anual, y se pretende llegar a un múltiplo de dos veces el capital invertido.

La vida del fondo será de diez años, aunque podrá extenderse hasta los doce. Entre los sectores donde más foco se pondrá por parte de Sandman y LGT, destacan la tecnología de la información, consumo, salud, comunicaciones y comercio.

Sandman Partners, con un volumen de negocio de más de 500 millones de euros, ofrece asesoramiento independiente a grandes familias empresarias, con especial énfasis en la inversión en capital privado. Su equipo está formado por una decena de personas.

La firma ha sido noticia en los últimos meses porque, como contó EL ESPAÑOL-Invertia, formó parte de una amplia operación corporativa a tres bandas de 1.200 millones en la que GVC Gaesco acordó adquirir tanto Sandman Partners como Diagonal Asset Management.

Sin embargo, el cambio de CEO en GVC con el ascenso de Jaume Puig en lugar de Joan Hortalà hijo dinamitó ambas compras. Por lo que las dos firmas continúan como independientes.