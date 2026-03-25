Creas compra el 70% de la compañía de salud mental adolescente Desconecta

La inversión cuenta con el respaldo de Creas e Impact Bridge, y ha sido asesorada por expertos legales y financieros de ambas partes.

Desconect@, fundada en 2012, ha ayudado a más de 3.200 adolescentes y sus familias con programas terapéuticos y educativos, logrando tasas de éxito superiores al 95%.

La operación busca acelerar el crecimiento de Desconect@ y ampliar su red de centros, que actualmente están en Madrid, Barcelona y Málaga, a todo el territorio nacional.

Creas Impacto II ha adquirido el 70% de Desconect@, compañía especializada en salud mental adolescente, mientras que el 30% restante sigue en manos de su fundador, Marc Masip.

El fondo Creas Impacto II ha cerrado la adquisición del 70% de una de las compañías referentes en el sector de la salud mental para adolescentes: Desconect@.

El 30% restante es reinversión del fundador, el psicólogo Marc Masip, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia. Pese a ello, ni los términos financieros de la transacción ni la valoración de la compañía han trascendido.

La operación destaca, además, por la alianza estratégica entre dos referentes de la inversión de impacto en España. Creas aporta capital con el respaldo de tres inversores vinculados a su fondo, e Impact Bridge proporciona la financiación a través del fondo IB Deuda Impacto España FESE.

El objetivo de la operación es acelerar el crecimiento de Desconecta ampliando su presencia en toda España, que pasará de los tres centros actuales, que se encuentran en Madrid, Barcelona y Málaga, a una red extensa en todo el territorio nacional.

Desconecta fue fundada en 2012 por Marc Masip, psicólogo especializado en la adicción de los adolescentes a las nuevas tecnologías y un referente internacional en este campo. Desde su inicio, más de 3.200 adolescentes y sus familias se han beneficiado de sus programas y metodologías, con unas tasas de éxito que superan el 95%.

Su modelo se basa en un enfoque integral que combina la intervención terapéutica, el acompañamiento familiar y una continuidad educativa.

Más de la mitad de la juventud española declara haber sufrido algún problema de salud mental en los últimos doce meses, y tan sólo un 50% de éstos accede a tratamientos adecuados, según el Barómetro Juventud, Salud y Bienestar 2025.

Entre los diagnósticos más comunes, continúan la ansiedad, la depresión, el TDAH y los trastornos de la conducta alimentaria.

La operación ha contado con el asesoramiento de Pedro Belda y Santiago Sainz (Belda Bordón Merodio), como asesores legales del comprador, y de Martí Nogué (KPMG) y Cloe Barnils (Roca Junyent), como asesores financiero y legal del vendedor. Por parte de Impact Bridge, la gestora ha contado con el asesoramiento de Company Legal.