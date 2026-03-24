Paramés preacuerda con la CNMV cerrar sus dos fondos estrella cuando consigan 500 millones más

Cobas AM ha incorporado a Carla Villarmín como analista júnior y ha lanzado dos nuevos fondos de pensiones de renta fija.

El cierre parcial permitirá nuevas inversiones solo a cónyuges y descendientes de actuales partícipes, para preservar la capacidad de generar valor a largo plazo.

Cobas Asset Management preacuerda con la CNMV cerrar parcialmente sus fondos Cobas Selección y Cobas Internacional al alcanzar 1.500 millones de euros de activos en cada uno.

El cierre de las principales estrategias de inversión de Cobas Asset Management se producirá más rápido de lo esperado. La gestora de Francisco García Paramés, que ya administra 4.100 millones de euros, trabaja con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para implementar un cierre parcial en sus fondos Cobas Selección y Cobas Internacional en los próximos meses.

"Tenemos un acuerdo de principios con el regulador", ha reconocido el gurú español del value investing.

En enero, Cobas AM ya avisaba de que, fruto de la fuerte revalorización de sus carteras y la entrada de dinero fresco, apenas le quedaban unos 1.000 millones de euros de capacidad extra para nuevos clientes. Esto es, hasta que llegara al entorno de los 4.500 millones.

Pero, en la Conferencia Anual de Inversores 2026 que la firma ha celebrado este martes en Madrid, su fundador y máximo responsable ha confirmado que el cierre llegará más pronto que tarde, que afectará a estos dos vehículos y que su implementación será para nuevos partícipes, si bien los cónyuges y descendientes de los partícipes actuales sí podrán seguir invirtiendo más cantidades en ellos.

Con todo, el equipo de Paramés no ha concretado en qué momento concreto se producirá el cierre parcial o soft close, evitando así un cierre total o hard close. "Podrá ser a finales de año o el año que viene... o en varios años". Aunque sí ha dejado entrever que, al ritmo actual, será más bien en los próximos meses.

Han establecido el techo de estos fondos en 1.500 millones de euros en activos bajo gestión cada uno. Hoy día, el Cobas Selección gestiona casi 1.400 millones y el Cobas Internacional, más de 1.100 millones. Esto implica que el cierre conjunto está a 500 millones de euros de diferencia. "Con que se revaloricen los fondos un 15%, estaremos cerca".

El objetivo de esta medida, en palabras de Paramés, es "preservar la capacidad de generar valor a largo plazo". El equipo de gestión de Cobas no quiere perder la oportunidad de invertir en pequeñas compañías, que es "donde más valor se genera".

Carteras

En otro orden de cosas, Cobas AM ha incorporado por primera vez desde su puesta en funcionamiento a un analista a su equipo de Inversiones. Se trata de Carla Villarmín como analista júnior, que ya lleva tres años en la entidad, pero que antes trabajaba para los departamentos de Relación con Inversores y Negocio Institucional.

A futuro, la gestora de Paramés considera que su cartera internacional tiene un potencial de revalorización del 84%, mientras que la cartera ibérica podría subir hasta un 69% más.

Entre los varios casos de inversión que han mostrado durante la conferencia, destaca el de Meliá Hotels International, "una hotelera con activos irreplicables" y su mayor posición en la cartera ibérica.

Tiene una situación financiera saneada, la familia Escarrer controla más de un 54% del capital con visión de largo plazo, y están llevando a cabo un reposicionamiento de sus hoteles en la gama de cuatro a cinco estrellas.

Asimismo, Cobas ha lanzado un nuevo fondo de pensiones de renta fija en dos versiones distintas: Cobas Autónomos Renta PPES y Cobas Empleo Renta PPE.