Swiss Life AM abre una oficina de inmobiliario en Madrid con 800 millones bajo gestión

Swiss Life Asset Managers France gestiona cerca de 800 millones de euros en activos inmobiliarios en España y Portugal.

La gestión de la oficina en Madrid estará a cargo de Swiss Life Asset Managers France, responsable de inversiones inmobiliarias en el sur de Europa.

La nueva sede estará dirigida por Alexia Chocano, profesional con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario.

Swiss Life Asset Managers ha abierto una oficina inmobiliaria en Madrid para consolidar su presencia en España y Portugal.

La entidad helvética Swiss Life Asset Managers ha abierto una oficina en Madrid con el objetivo de consolidar su presencia en España y Portugal, tal y como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia y ha confirmado ahora la compañía en un comunicado.

Esta nueva sede será dirigida por Alexia Chocano, que acumula más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario en Europa del sur y a nivel internacional y acompañará la estrategia inmobiliaria de la firma en la región.

La oficina de Madrid estará gestionara por la entidad francesa Swiss Life Asset Managers France, responsable de las inversiones inmobiliarias para el sur de Europa. En nuestro país, ya tiene una alianza con Mapfre Inmuebles.

"Estoy encantada de incorporarme a Swiss Life Asset Managers con la misión de reforzar nuestra presencia en Europa del Sur y crear valor para nuestros clientes y socios en estos mercados clave", señala Chocano.

Al cierre del 2025, Swiss Life Asset Managers France gestionaba cerca de 20.000 millones de euros en activos inmobiliarios y su patrimonio bajo gestión en España y Portugal asciende en la actualidad a cerca de 800 millones de euros.