CaixaBank venderá entre sus clientes VIP una selección de 'hedge funds' con Morgan Stanley como asesor
Serán 'hedge funds' líquidos de estrategias como 'long-short equity', crédito o global macro.
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Las claves
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CaixaBank ofrecerá a sus clientes VIP un fondo de fondos de hedge funds con asesoramiento de Morgan Stanley Investment Management.
El fondo, CaixaBank Multimanager Alternative, busca diversificar las carteras tradicionales invirtiendo en estrategias alternativas líquidas de mercados cotizados.
La inversión mínima es de 50.000 euros y el fondo estará compuesto por entre 6 y 20 hedge funds internacionales con diversas estrategias.
Morgan Stanley IM también ha cerrado acuerdos recientes en España, como el lanzamiento de un fondo de Laboral Kutxa gestionado por ellos.
CaixaBank comercializará entre sus clientes VIP una selección de hedge funds de estrategias líquidas, para lo que contará con el asesoramiento del gigante americano Morgan Stanley Investment Investment Management.
Su gestora, CaixaBank Asset Management, ha registrado el fondo de fondos de inversión libre (hedge funds) CaixaBank Multimanager Alternative, diseñado para ofrecer a los inversores una exposición diversificada a estrategias de inversión alternativa enfocada a mercados cotizados, con el objetivo de complementar y diversificar las carteras tradicionales de renta variable y renta fija.
Según la firma, es el único fondo de hedge funds multiestrategia de una gestora española y se centra en las "inversiones más líquidas de la gestión alternativa".
El vehículo invertirá mayoritariamente en hedge funds internacionales. No hay un número determinado de fondos, tal y como estable su folleto, pero el objetivo es que lo compongan entre 6 y 20 fondos subyacentes, en estrategias líquidas como event driven, long-short equity, crédito, global macro-CTA, etc. La cartera aún se está diseñando.
El CaixaBank Multimanager Alternative FoFIL está dirigido a clientes de Wealth Management de CaixaBank, a partir de 50.000 euros, con asesoramiento independiente o no independiente.
Las redes de Morgan Stanley IM
Morgan Stanley IM está acelerando en la consecución de mandatos de gestión y asesoramiento en España. Hace unas semanas, la gestora estadounidense selló con Laboral Kutxa un acuerdo de colaboración para que la entidad de Mondragón impulse su negocio de fondos de inversión.
Pocos días después, la gestora del grupo vasco lanzó el Laboral Kutxa Focus 2030 by MSIM, su primer vehículo de estrategia buy & hold con gestión delegada en Morgan Stanley IM. Una estrategia a vencimiento diseñada para ofrecer exposición a deuda corporativa global con grado de inversión.