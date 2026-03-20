Fondomutua Conservador, el fondo de pensiones líder en rentabilidad de su categoría en los últimos dos años

El fondo ofrece ventajas fiscales, permitiendo reducir la base imponible del IRPF hasta 1.500 euros anuales o el 30% de los rendimientos netos del trabajo.

A tres años, el fondo suma una rentabilidad del 18,98%, superando ampliamente la media del mercado de productos similares.

Su estrategia ha destacado por la gestión activa del riesgo y la adaptación a oportunidades del mercado, especialmente en crédito y liquidez durante 2024 y 2025.

Fondomutua Conservador lidera su categoría en rentabilidad de fondos de pensiones para perfiles conservadores, con un 10,96% acumulado en dos años.

Los productos de inversión de menor riesgo continúan en el punto de mira de numerosos ahorradores, incluso cuando se trata de ahorrar a largo plazo. En este sentido, Fondomutua Conservador, el fondo de pensiones de Mutuactivos para los inversores más prudentes, destaca en rentabilidad.

En los últimos dos años, es el fondo de pensiones líder de su categoría, con un rendimiento acumulado del 10,96%, lo que contrasta con las ganancias medias del 5,37% de la categoría Renta Fija Mixta en el mismo periodo, según datos de Morningstar.

En este periodo (2023-2025), la estrategia del fondo ha destacado por la gestión del riesgo de sensibilidad a tipos y por aprovechar las distintas ventanas de oportunidad que ha ofrecido el mercado, por ejemplo, en crédito. Así, a finales de 2024, los gestores comenzaron a aumentar los niveles de liquidez ante el fuerte estrechamiento de los diferenciales de crédito.

En abril de 2025, con la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, se abrió una oportunidad al ampliarse fuertemente los diferenciales de crédito, lo que provocó el cambio de deuda pública y liquidez por crédito. Estos movimientos han tenido un impacto muy positivo en su rentabilidad.

Un fondo consistente

La consistencia del fondo se manifiesta igualmente en plazos más amplios. A tres años, Fondomutua Conservador alcanza un rendimiento del 18,98%, muy por encima de la rentabilidad media del mercado, del 11,37% para productos similares.

Esta desviación positiva muestra que el fondo no solo destaca en momentos concretos, sino que mantiene un enfoque sostenido basado en criterios de calidad crediticia, diversificación y análisis exhaustivo de las oportunidades del mercado de renta fija.

Asimismo, su comportamiento en el corto plazo también es competitivo. En el último ejercicio, registra una rentabilidad del 3,96%, nuevamente por encima del rendimiento medio de su categoría (2,35%).

Este resultado refuerza la percepción del producto como una opción adecuada para preparar la jubilación para quienes buscan proteger su patrimonio en escenarios cambiantes sin renunciar a obtener un retorno atractivo.

Fiscalidad atractiva

Una de las ventajas que debe conocer el inversor de los planes de pensiones es su fiscalidad: las aportaciones realizadas permiten reducir la base imponible general del IRPF en el ejercicio en que se efectúan, con un límite máximo de 1.500 euros anuales o, si es menor, el 30 % de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas.