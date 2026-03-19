Beka le gana a Tusquets y Lovell la demanda de 20M por no comprar Trea y cesa a Carlos Stilianopoulos como CEO

Tras vender sus principales negocios a CIMD Intermoney, Beka mantiene participaciones en empresas como Secuoya, Madrid Artes Digitales y Beka Alpha.

Carlos Stilianopoulos fue cesado por unanimidad como presidente del holding inversor de Beka tras más de doce años en el grupo.

La sentencia del Juzgado Civil de Madrid desestima la demanda e impone las costas a Tusquets y Lovell Minnick, aunque el fallo aún puede ser recurrido.

Beka ha ganado la demanda de 20 millones de euros interpuesta por Carlos Tusquets y el fondo Lovell Minnick tras retirarse de la compra de Trea Asset Management.

Beka ha ganado a Carlos Tusquets y el fondo de capital riesgo americano Lovell Minnick la demanda por 20 millones de euros por daños y perjuicios que habían interpuesto en 2024 tras echarse atrás la primera en la compra de Trea Asset Management, de quienes eran accionistas por aquel entonces.

Según una sentencia del Juzgado Civil de Primera Instancia nº 60 de Madrid, la demanda se desestimó íntegramente y se le han impuesto a Tusquets y Lovell Minnick las costas procesales.

Con todo, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el fallo aún es recurrible.

Un portavoz oficial de Tusquets, como accionista mayoritario de Trea AM, no ha hecho comentarios.

Al desistir Beka de la compra, Trea AM recompró su parte al fondo estadounidense y vendió temporalmente el 10% del capital a los Polanco y Ángel Asín como parte de la operación financiera puente, si bien en 2025 recuperó esa porción.

Cese de Stilianopoulos

Por otra parte, Carlos Stilianopoulos, presidente del holding inversor de Beka, fue cesado por unanimidad en la junta de accionistas del pasado enero. Stilianopoulos ha estado más de doce años en el grupo Beka: primero fue su CEO y desde febrero de 2025 también ha sido su presidente en sustitución de Carlos Tejera.

El ejecutivo ha estado más de doce años en la boutique financiera, después de 13 años en Caja Madrid y Bankia en diferentes puestos de responsabilidad, como director de Tesorería y Mercado de Capitales, director financiero y director de Banca Universal.

Después de todo, Beka vendió gran parte de sus negocios core a CIMD Intermoney el año pasado y se ha quedado con tres verticales de negocio como inversor corporativo y con participaciones en compañías como Secuoya (con un 20%), Madrid Artes Digitales o Beka Alpha, entre otras.