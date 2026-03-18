Mapfre, Abante e IAM Carbonzero reeditan su fondo de biometano en España y Portugal con 100 millones

El fondo apuesta por un mercado en crecimiento, con estabilidad de retornos y alineación con la transición energética y criterios ESG (artículo 9 SFDR).

La primera edición del fondo financió 19 plantas de biometano que comenzarán a producir en 2027.

El fondo Bioenergy Agro Iberia FCR invertirá en proyectos de biometano, biofertilizantes y logística, con un objetivo de TIR neta superior al 12%.

Mapfre, Abante e IAM Carbonzero lanzan una nueva edición de su fondo de biometano con 100 millones de euros, ampliando su alcance a España y Portugal.

Mapfre, como promotor; Abante, como gestora; e IAM Carbonzero, como asesor, reeditan su fondo de biometano con otros 100 millones de euros de capacidad. Aunque, esta vez, el foco se ampliará a toda la península ibérica. Esto es, abarcará España y Portugal.

El fondo Bioenergy Agro Iberia FCR busca invertir en una cartera diversificada de proyectos de biometano en España y Portugal, junto con actividades complementarias como la gestión de biofertilizantes y logística.

Tiene una duración de 12 años, ampliable por tres más hasta los 15, con un periodo de inversión de cinco años que puede irse hasta los siete, y un objetivo de TIR neta por encima del 12%.

La primera versión del fondo, que también levantó 100 millones de euros en equity con compromisos de inversores institucionales como el ICO (que metió 15 millones), ya ha financiado el desarrollo de 19 plantas de biometano que empezarán a entrar en producción a lo largo de 2027, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

La estrategia se apoya en "un mercado en fase inicial, con fuerte potencial de crecimiento y un marco regulatorio europeo favorable, lo que permite capturar valor en una etapa temprana", según Abante.

Se trata de un activo descorrelacionado frente a los mercados tradicionales y con flujos de caja estables, "sustentado por contratos vinculados al IPC y barreras de entrada elevadas, propias de las infraestructuras esenciales".

Tal y como explica la gestora, "el sector presenta menor volatilidad, alta resiliencia y capacidad de fijación de precios, atributos que refuerzan la estabilidad del retorno esperado".

El fondo está "plenamente alineado" con la transición energética, la economía circular y los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG, por sus siglas en inglés) bajo la clasificación artículo 9 SFDR de la Unión Europea.