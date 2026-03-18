Beka AM y GAIA lanzan su fondo de tecnologías avanzadas y soberanía europea con 100M

El proyecto está alineado con el Plan 'Readiness 2030' de la Comisión Europea y busca reforzar la colaboración y la competitividad internacional.

Las inversiones se centrarán en sectores como ciberseguridad, ciberdefensa, inteligencia artificial, computación avanzada, electrónica y telecomunicaciones.

Beka Asset Management y GAIA lanzan el fondo Cybergrowth FCR, dirigido a tecnologías avanzadas y la soberanía europea, con hasta 100 millones de euros.

Beka Asset Management y la Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología del País Vasco (GAIA) ponen negro sobre blanco la alianza a la que llegaron el pasado septiembre para invertir en el desarrollo de tecnologías avanzadas e innovadoras.

La gestora ha registrado el fondo Cybergrowth FCR, con una duración de diez años prorrogables por dos más, hasta los doce, y una capacidad a priori de hasta 100 millones de euros.

El fondo orientará su política de inversión hacia la adquisición de participaciones minoritarias de influencia, hasta el 49% del capital de las participadas, como reza su folleto y, en su caso, mayoritarias "cuando la naturaleza del proyecto o la estrategia de crecimiento así lo requiera".

Las inversiones se dirigirán preferentemente a empresas tecnológicas de uso dual (defensa y civil), con foco en los sectores de la ciberseguridad, ciberdefensa, inteligencia artificial, computación avanzada y cuántica, electrónica avanzada, telecomunicaciones y servicios digitales avanzados, valorando que su modelo de negocio esté orientado a la creación de valor tecnológico, la internacionalización y la sostenibilidad.

Las empresas en cartera serán en su mayoría españolas, aunque podría entrar en compañías internacionales "siempre que exista justificación estratégica o tecnológica alineada con el objeto del fondo".

Los ejecutivos clave del proyecto son Diego Torres, managing director de Beka AM, y Carlos Barrios, CEO de GAIA Value Capital.

La ambición del proyecto es centrarse en sectores considerados estratégicos, como se señala en el Plan 'Readiness 2030' de la Comisión Europea.

El equipo promotor de GAIA Value Capital lidera actualmente una red empresarial de ciberseguridad con ramificaciones europeas, lo que "permitirá identificar oportunidades de inversión de alto valor añadido, facilitar la colaboración transfronteriza y reforzar el posicionamiento internacional de las compañías participadas".

Beka AM está pendiente de autorización por parte de la CNMV para integrarse en el Grupo CIMD, fruto de la adquisición que hizo Intermoney de los negocios principales de Beka el año pasado. Fuentes conocedoras esperan que la luz verde llegue a finales de marzo.