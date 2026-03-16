Pedro Escudero (Silverway AM) espera gestionar entre 3.000 y 4.000 millones de euros con un equipo de 20 personas

Silverway AM será patrocinador principal del Grand Prix Madrid de Tenis, que se celebrará en abril en el Real Club de Campo Villa de Madrid.

La estrategia de inversión estará centrada en sectores como consumo, software y aseguradoras americanas, con una cartera concentrada en poco más de veinte posiciones.

El fondo de Silverway se podrá contratar desde 500 euros, estará disponible para inversores minoristas españoles e institucionales europeos y no contará con capital semilla.

Pedro Escudero, gestor español en EEUU, lanza Silverway Asset Management en España con el objetivo de gestionar entre 3.000 y 4.000 millones de euros.

Pedro Escudero, el gestor español afincado en Estados Unidos que ha registrado en nuestro país la firma Silverway Asset Management para dar acceso a los inversores locales a la misma estrategia bursátil que aplica en Wall Street, empieza a deslizar algunas de sus ambiciones.

El gestor, que prevé tener registrado su fondo luxemburgués en torno a junio, aspira a gestionar entre "un mínimo de 1.000 millones de euros y un máximo de 3.000 a 4.000 millones". En conversación con EL ESPAÑOL-Invertia, Escudero afirma que "quiero ser el más pequeño de los grandes".

"Mi meta no es el tamaño, es la velocidad. Pretendo mantener el track record muy alto, y para ello necesito ser un Ferrari y no un autobús", reconoce el gestor. Como recuerda, "cuanto más grande eres, peor es el rendimiento, porque es imposible gestionar la cartera", y califica a su nueva gestora como "una operativa de análisis, no de ventas".

Comparativamente, las boutiques de inversión value españolas manejan cifras de casi 3.600 millones de euros en el caso de Azvalor, unos 3.450 millones Cobas de Francisco García Paramés, o 3.300 millones Magallanes. Por su parte, Bestinver, la filial de Acciona, administra cerca de 7.700 millones de euros.

Si llega al entorno de los 3.000 o 4.000 millones proyectado, Escudero es favorable a hacer un hard close o cierre total del fondo.

Su fondo podrá ser contratado desde los 500 euros con una comisión fija de gestión, se venderá a minoristas españoles e institucionales europeos, y parte sin capital semilla. "Tengo uno de los mejores track records del mundo, no necesito inversor ancla", confía el extenista profesional y ahora gestor de fondos.

En alguna ocasión previa, desde su entorno se han mencionado rentabilidades anuales medias en torno al 17%. "No soy el número uno de EEUU ni mucho menos, pero sí considero que tengo uno de los mejores track records", se aventura a decir sin más detalle.

Consumo, software y seguros

Su equipo de análisis en España contará con entre tres y cinco profesionales. La cartera albergará poco más de una veintena de posiciones y estará "relativamente concentrada". Y su filosofía de inversión le lleva a mirar ahora sectores "con potencial" como el consumo ligado a alimentación e higiene personal; software, puesto que "la IA no va a commoditizar todas las empresas de software como la gente teme", y aseguradoras americanas.

Escudero es consciente de que su agresividad comercial tendrá que ser respaldada con hechos, con resultados, si no quiere caer a las primeras de cambio. Pero no teme el reto. "Un gestor que no le gana al S&P 500 o al World Equity Index con 400 puntos básicos de margen, en EEUU y el mundo en general no existe".

Autopresionarse es la mejor manera de sacar lo mejor de uno mismo: "El que trabaja para BBVA, Morgan Stanley, JPMorgan o Goldman Sachs está en la media. En EEUU, el que es muy bueno está en Citadel. Y el que es muy, muy bueno, tiene su propio fondo". Eso aguarda Pedro Escudero con Silverway Asset Management.

Entre tanto, y uniendo sus dos pasiones, Silverway AM se ha convertido en el patrocinador principal del Grand Prix Madrid de Tenis, cuya competición se celebrará del 5 al 12 de abril en el histórico Real Club de Campo Villa de Madrid.