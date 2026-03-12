Mutuactivos prevé que la IA generará oportunidades de crecimiento en prácticamente todos los sectores económicos

Mutuafondo Tecnológico mantiene una estrategia de baja rotación y apuesta por compañías como SAP y Zegona, logrando una rentabilidad anualizada del 16,21% en la última década.

La monetización de la IA ya se observa en sectores como semiconductores y plataformas digitales, mientras que la segunda ola llegará desde sectores tradicionales.

Jaime de León destaca que la IA se ha convertido en una fuerza transversal, capaz de redefinir el liderazgo económico y geopolítico.

La inteligencia artificial está dejando de ser una promesa para convertirse en una realidad que reordena industrias enteras y redefine qué compañías serán capaces de liderar la próxima década. La magnitud del fenómeno es tal que, en opinión de Jaime de León, gestor de Mutuactivos especializado en tecnología, la IA ha alcanzado un punto en el que es demasiado grande para caer (“too big to fail”), incluso tras los descensos en bolsa causados por la guerra en Oriente Próximo. Ya no se trata únicamente de beneficios o de rentabilidad: también está en juego el liderazgo económico y geopolítico.

De hecho, Jaime de León añade que las caídas de estos días han abierto nuevas oportunidades de compra. “La correlación de la escalada bélica y la evolución de la IA no es casualidad, lo que le da más sentido al too big to fail”, apunta el gestor de Mutuactivos.

Pero, más allá de los actuales vaivenes bursátiles, lo cierto es que el mercado atraviesa un momento de cierta impaciencia. Tras los grandes desembolsos de las tecnológicas para seguir desarrollando sus modelos de IA, los inversores esperan ver retornos claros, pero estos, señala Jaime de León, aún tardarán en materializarse.

La ausencia de productos que realmente moneticen las enormes inversiones convive con un fenómeno añadido: la irrupción de compañías no cotizadas, especialmente en el ámbito de los grandes modelos de lenguaje (LLM), que presionan a las empresas cotizadas y plantean dudas sobre quién capturará realmente el valor del mercado.

De León considera que existe un error generalizado al estimar el tamaño del mercado potencial de la IA. El análisis habitual se fija en verticales concretas (robótica, movilidad, dispositivos) cuando la IA es, en realidad, “una capa horizontal de software que se superpone a todas las industrias”. Este enfoque amplía enormemente su alcance y explica por qué la inteligencia artificial generará oportunidades en prácticamente todos los sectores económicos.

En cuanto a la monetización de las inversiones, Jaime de León identifica varias áreas en las que esto ya es una realidad. Destaca el sector de los semiconductores, impulsado por la creciente demanda de chips, y las compañías de infraestructuras y redes, como los centros de datos, por su papel esencial para el desarrollo de la IA. También se aprecia un repunte en los ingresos de empresas como Meta y Alphabet, en las que la inteligencia artificial está reforzando los núcleos de sus respectivos negocios.

En este sentido, Jaime de León mantiene su confianza en la matriz de Facebook, cuyas inversiones se centran en reforzar su negocio principal. La compañía invierte en mejorar su algoritmo y en ofrecer herramientas de IA a los creadores para que estos generen contenidos más atractivos. Esa mejora del producto es lo que impulsa el fuerte crecimiento de sus ventas publicitarias.

Sin embargo, la segunda ola de monetización llegará desde sectores no tecnológicos. Banca, telecomunicaciones e industrias tradicionales se encuentran ante una oportunidad de automatizar procesos, reducir costes y elevar márgenes gracias a la IA. Para el gestor de Mutuactivos, quienes logren integrarla eficazmente serán los grandes ganadores de esta fase.

Nuevas incorporaciones

En cuanto a los movimientos recientes de Mutuafondo Tecnológico, el fondo especializado en tecnología y telecomunicaciones de Mutuactivos, Jaime de León señala que este año solo han incorporado una nueva compañía: SAP.

La firma alemana, en plena transición hacia el cloud y amenazada por los nuevos modelos de IA, presenta una oportunidad interesante tras su corrección en bolsa. También se ha reforzado la posición en Zegona, propietaria de Vodafone España, que ha saneado su balance y ofrece valor tras su reestructuración.

Con una exposición del 90% a tecnología y del 10% a telecomunicaciones, el fondo mantiene actualmente una estrategia de baja rotación y convicción en sus posiciones. La filosofía del equipo de gestión, basada en el análisis fundamental con un horizonte a medio y largo plazo, ha permitido que Mutuafondo Tecnológico registre una rentabilidad media anualizada del 16,21% en los últimos diez años, casi cuatro puntos por encima de su índice de referencia.

A la espera de las salidas a bolsa de OpenAI y Anthropic, De León anticipa un escenario en el que la IA seguirá expandiéndose como una fuerza transversal llamada a transformar todos los sectores.