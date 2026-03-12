Morgan Stanley cierra un fondo de crédito privado y agranda el temor tras los corralitos de Blue Owl y BlackRock

La tensión en el mercado se relaciona con la debilidad de empresas de software afectadas por la irrupción de la inteligencia artificial.

Este movimiento se suma a los corralitos recientes en fondos de crédito privado de Blue Owl y BlackRock, aumentando la preocupación en el sector.

La restricción busca evitar ventas de activos en periodos de dislocación del mercado y preservar la rentabilidad a largo plazo.

Morgan Stanley ha limitado los reembolsos en su fondo North Haven Private Income tras solicitudes de retirada del 11% de las participaciones.

Más y más corralitos en el sector de los créditos privados. A los cierres recientes y limitación a la retirada de dinero en fondos de este tipo que semanas atrás implementaron las gestoras americanas Blue Owl y BlackRock, ayer se sumó otro gigante: Morgan Stanley.

La gestora del banco estadounidense Morgan Stanley ha limitado los reembolsos en uno de sus fondos de crédito privado después de que los inversores solicitaran retirar cerca del 11% de las participaciones, según Bloomberg. El miedo, por tanto, sigue instalado en el mercado.

El fondo de inversión afectado, North Haven Private Income Fund, atendió aproximadamente el 45,8% de las solicitudes de retirada correspondientes al trimestre, lo que equivale a unos 169 millones de dólares (145 millones de euros) y tuvo que aplicar el límite previsto en su documentación, que fija los reembolsos en un máximo del 5% de las participaciones en circulación.

En una carta remitida a los inversores, la división de gestión de activos del banco explica que la restricción busca evitar ventas de activos en "periodos de dislocación del mercado" y preservar la rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo.

El fondo contaba a cierre de enero con inversiones en 312 empresas repartidas en 44 sectores. Según la entidad, los fundamentos crediticios de la cartera se mantienen "ampliamente estables", aunque adviderte de que "la dispersión entre créditos más sólidos y más débiles está aumentando".

Este nuevo hito se enmarca en un conjunto de señales de tensión detectadas recientemente en el sector, como la rebaja por parte de JPMorgan Chase de la valoración de algunos préstamos vinculados a fondos de crédito privado.

En el trasfondo de esta crisis subyace que muchos de estos créditos privados se otorgaron a compañías de software empresarial que ahora se muestran más débiles por la fuerte irrupción de la inteligencia artificial.

Incluso, tal y como publicó Financial Times, Goldman Sachs está aprovechando la ocasión para dar herramientas a los hedge funds y que éstos, mediante derivados financieros, apuesten contra el sector de los créditos corporativos.