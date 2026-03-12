La gestora de Mapfre ficha a Jorge Colomer (CaixaBank AM) como nuevo CEO

La gestora ha reforzado su apuesta por la inversión de impacto social y ha realizado una reordenación interna para potenciar la venta de fondos y pensiones.

Mapfre AM administra cerca de 40.000 millones de euros y recientemente ha integrado la plataforma Aladdin de BlackRock para impulsar su transformación digital.

Colomer sustituye a Álvaro Anguita, quien dejará la entidad próximamente por jubilación, tras más de 30 años al frente de la gestora.

Mapfre Asset Management ha nombrado a Jorge Colomer, exdirector de Inversiones de CaixaBank AM, como su nuevo consejero delegado.

El brazo de inversión de Mapfre vuelve a fichar en la gestora de CaixaBank a uno de sus pesos pesados. Mapfre Asset Management ha incorporado a Jorge Colomer como nuevo consejero delegado en sustitución de Álvaro Anguita, que en los próximos meses saldrá de la entidad por estar próximo a su edad de jubilación.

Colomer era el director de Inversiones de CaixaBank Asset Management desde 2018, tras haber llegado a la firma un año antes. Cabe destacar su paso por UBS donde permaneció un total de once años y ocupó los puestos, entre otros, de CEO y director general en UBS Gestión y director de Ventas en UBS Bank.

Su llegada a la rama de gestión de activos de la aseguradora sigue al fichaje que realizó Mapfre en la misma entidad allá por 2024, cuando el grupo de seguros incorporó a Juan Bernal, exCEO de CaixaBank AM, como director corporativo de Inversiones de Mapfre.

Mapfre AM administra un volumen de activos cercano a los 40.000 millones de euros para inversores minoristas e institucionales.

La gestora ha estado liderada por Anguita desde su creación hace más de 30 años, primero gestionando el balance del grupo y, después, abriéndose a terceros clientes.

En la actualidad, Anguita es el presidente de la Agrupación de Fondos de Pensiones de Inverco, cargo que tendrá que abandonar en próximos meses por la habitual renovación anual de la patronal de las gestoras.

Recientemente, Mapfre AM ha integrado la plataforma tecnológica de BlackRock (Aladdin) para acometer la transformación digital de sus inversiones, ha reordenado la gestora creando nuevas áreas para potenciar la venta de fondos de inversión y de pensiones, y ha escalado hasta el 97,5% de La Financière Responsable para redoblar su apuesta por la inversión de impacto social.

En el caso de CaixaBank AM, el equipo continúa con su actividad bajo la coordinación, de forma transitoria, de Álvaro Martín Sauto, director de Investment Projects & Development de CaixaBank AM, bajo dependencia directa de Ana Martín de Santa Olalla, la directora general.