La CNMV acusa de chiringuito financiero al fondo de F1 que venden JP Financial, Hossegor Invest o Inversus

Las entidades distribuidoras del fondo no están reguladas y han evitado hacer declaraciones, mientras crece la preocupación entre inversores y analistas sobre la opacidad y los riesgos del producto.

El producto promete rentabilidades de entre el 12% y el 20% con capital garantizado, pero carece de registros claros en los organismos supervisores y se promociona principalmente en redes sociales.

El fondo, vinculado a Pablo Caramés Rey, ha sido incluido en la lista de entidades no autorizadas y podría suponer un riesgo de estafa piramidal para los inversores.

La CNMV ha advertido que el fondo de inversión sobre Fórmula 1 distribuido por JP Financial, Hossegor Invest e Inversus es un chiringuito financiero.

No es oro todo lo que reluce. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acusado de chiringuito financiero al fondo de inversión sobre Fórmula Uno que distribuyen entidades muy agresivas comercialmente -tampoco reguladas- como JP Financial, Hossegor Invest o Inversus.

El supervisor de los mercados emitió hace un par de días una comunicación en la que incluía en su listado de advertencias sobre entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión a las siguientes sociedades: Capital Formula Investment Fund (CFIF), Investment Formula Capital Gestión de Patrimonios SL, Business Sport e Investment Line Gestión Patrimonial SL.

Todas ellas ligadas a una misma persona: Pablo Caramés Rey. Esta es la lista negra donde la CNMV incluye a los conocidos como chiringuitos financieros, esto es, entidades no registradas ni vigiladas que pueden hacer perder el dinero a los clientes y que, en muchos casos, acaban convirtiéndose en estafas piramidales.

Entidades como la madrileña JP Financial -que patrocina al Real Club Celta de Vigo y acaba de llegar a un acuerdo con el Cádiz CF para rebautizar el Nuevo Mirandilla como JP Financial Estadio-, la bilbaína Hossegor Invest o, incluso, la murciana Inversus son las distribuidoras "en exclusiva" del vehículo que ahora la CNMV ha puesto en entredicho.

Todas ellas han aparecido en foros públicos, medios de comunicación, podcasts o redes sociales hablando de forma velada sobre este fondo de inversión de la F1 del que poca gente tiene detalle.

Salvo que, supuestamente, está domiciliado en Luxemburgo, tiene el capital 100% garantizado, invierte en el ecosistema de la F1, podría dar rentabilidades de entre el 12% y el 20% a razón de una TAE mínima del 3,25%, y que muy pocas firmas tienen el "privilegio" de distribuir en nuestro país. Si bien ninguna es una gran entidad regulada de prestigio.

De hecho, su impulso comercial entre los pequeños ahorradores -Instagram ha sido un canal prioritario- ha tenido lugar al calor del nacimiento de MadRing, el nuevo GP de España de F1 que debutará el próximo septiembre en el circuito mundial.

"Ni Buffett"

Preguntado por este periódico, Caramés, la persona detrás del fondo de inversión calificado de chiringuito financiero, sostiene que "se trata de una incidencia administrativa" y que "estamos en trámites de subsanación con la CNMV, colaborando ya con ellos e intercambiando documentos". Incluso, se aventura a decir que "esperamos poder salir de esa lista".

Fuentes financieras confirman que firmas como JP Financial, Hossegor Invest o, en menor medida, Inversus han llevado a cabo acciones comerciales con clientes para vender este fondo, supuestamente enfocado en empresas cotizadas relacionadas con la F1, escalado de compañías y apoyo a futuros pilotos con talento.

Pero en el supervisor del Gran Ducado (CSSF) tampoco hay datos que se correspondan o reflejen fielmente lo ofrecido. Las fechas no cuadran, los registros escasean o son erróneos, y las rentabilidades no aparecen por ninguna parte.

Algunas de estas fuentes refieren, además, que muchos de los profesionales que trabajan en ellas tienen en común su procedencia de la entidad SafeBrok, que promueve titulizaciones de hipotecas mexicanas al 6% en España en asociación con Altarius ETI AG, radicada en Liechtenstein y quien les estructura las emisiones.

Cabe recordar que la propia SafeBrok ya ha tenido diversos nombres en el transcurso de su corta vida: primero fue Iban Wallet y después, Neofinders.

JP Financial está liderada por Javier Rumbo y Pedro Muñoz. Hossegor Invest la dirigen Pablo Barriocanal y Javier Conde. Mientras que al frente de Inversus están José Manuel Fernández y José Joaquín Vicente.

Ninguna de las entidades mencionadas ha hecho declaraciones al respecto, y varias de ellas se han escudado remitiendo las preguntas al responsable del vehículo, Pablo Caramés.

En redes sociales ya hay muchos inversores minoristas y analistas amateurs que apuntan acaloradamente hacia la línea de flotación del fondo CFIF y su promotor, Caramés.

En X (la antigua Twitter), el tuitero y exgestor y trader Pablo González Vidal escribe sobre las banderas rojas que pesan sobre el fondo de F1: "Nunca pierde, nunca. En 2022, el MSCI World cayó un -18%. Este fondo subió un 17%. Ocho años sin un solo número rojo. Ni Buffett".