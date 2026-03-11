Samaipata lanza su tercer fondo con 110M y el apoyo de la 'SEPI digital' y KfW para buscar nuevas startups europeas de IA

La gestora española consolidará su estrategia paneuropea invirtiendo en mercados como España, Alemania, Francia y Reino Unido.

Invertirá en 25 a 30 compañías europeas, principalmente en aplicaciones de IA B2B con potencial de transformar sectores complejos.

El fondo cuenta con el respaldo de la 'SEPI digital' (SETT), el banco alemán KfW y destacados family offices españoles.

Samaipata lanza su tercer fondo con 110 millones de euros para invertir en startups europeas de inteligencia artificial en fases tempranas.

Samaipata refuerza su apuesta por el ecosistema tecnológico europeo con el lanzamiento de su tercer fondo, un vehículo de 110 millones de euros orientado a invertir en fases tempranas en startups de inteligencia artificial.

El fondo, que ya ha alcanzado los 70 millones de euros tras realizar el primer cierre en febrero, cuenta con el respaldo de inversores institucionales como la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), más conocida como la 'SEPI digital', y el fondo alemán KfW, junto a destacados family offices españoles.

KfW es un banco público de inversión alemán de fomento y desarrollo -similar al ICO en España- que apoya objetivos de desarrollo económico, social y ecológico en nombre del Gobierno federal de Alemania y de los Estados federados.

El tercer vehículo de Samaipata invertirá en una cartera de 25 a 30 compañías europeas con el foco principal puesto en "aplicaciones de IA capaces de transformar sectores complejos, principalmente en entornos B2B, y con potencial de generar efectos de red".

La gestora española liderará rondas en etapas tempranas y podrá invertir hasta 10 millones de euros por empresa, incluyendo rondas de seguimiento.

Más allá de España

Además de España, el fondo invertirá en otros mercados europeos core como Alemania, Francia y Reino Unido, consolidando la estrategia paneuropea iniciada en 2016 por José del Barrio, cofundador de La Nevera Roja, y Eduardo Díez-Hochleitner, exsocio de Apax y expresidente de MásMóvil.

Hasta la fecha, Samaipata ha invertido en 44 compañías tecnológicas europeas a través de sus dos primeros fondos. Entre sus participadas destacan compañías como Embat, Imperia o VIVLA en España, y Nory, Bigblue, Matera o Legl en otros mercados europeos.

Entre los casos de desinversión más destacados de Samaipata, figura Deporvillage, cuya venta en 2021 a JD Sports se produjo a una valoración 25 veces superior a la de la entrada cinco años antes.

Samaipata cuenta con 250 millones de euros en activos bajo gestión. Varias de sus participadas han contado además con el apoyo de fondos internacionales de primer nivel especializados en etapas más avanzadas como Accel, Bessemer, Creandum, Hedosophia o Index Ventures.