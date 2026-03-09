Lombard Odier lanza su segundo programa de capital riesgo con Renta 4

Lombard Odier ha reforzado su equipo en España con ocho nuevas incorporaciones en los últimos tres años y prevé seguir creciendo en el país.

La relación que Lombard Odier y Renta 4 comenzaron en 2023 vive su segunda etapa. El banco privado suizo vuelve a apoyarse en el banco de inversión español para lanzar su segundo programa de inversión en capital riesgo.

La gestora de Renta 4 ha registrado el vehículo LO Private Equity Selection II SCR, con capacidad para otros 30 millones de euros y siguiendo la misma estrategia de inversión que su primer programa.

Según Iván Basa, director de Lombard Odier en España, "este nuevo lanzamiento responde a las demandas y necesidades actuales de nuestros clientes".

El segundo vehículo de Renta 4 para Lombard Odier mantiene la misma estrategia de inversión en activos de capital privado, muy centrada en secundarios, tras haber alcanzado su objetivo de capital en la primera añada.

A través de esta alianza, el grupo helvético suele replicar en su sociedad de capital riesgo local la cartera de su vehículo internacional de capital privado LOFS, que en promedio ha venido logrando TIR netas por encima del 20% en sus primeras versiones.

Crecimiento en España

Aunque en 2023 Lombard Odier dejó abierta la posibilidad de buscar nuevos proveedores en España para articular su inversión en capital riesgo, la buena sintonía con el banco de Juan Carlos Ureta ha servido para que la relación se estreche más si cabe.

El mercado de secundarios ha abierto una ventana de oportunidades de entrada ante las desinversiones forzadas a las que se están viendo obligados a realizar muchos inversores institucionales por alargamiento de plazo, quienes con el contexto económico y geopolítico actual no encuentran las habituales fórmulas de salida a bolsa o venta a un comprador industrial de sus participadas.

Lombard Odier ha incorporado a ocho nuevos profesionales en nuestro país en los últimos tres años (Christian Thams, Enrique Sanz, Silvia García-Castaño, Honorato Morales o Ignacio Díez, entre otros), tiempo en el que ha mantenido un crecimiento de doble dígito, y pone el foco en seguir reforzando la plantilla con perfiles especializados de amplia experiencia.