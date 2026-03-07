Blue Owl, BlackRock y... ¿BBVA?: los corralitos en el crédito privado desatan el pánico entre los inversores

En España y Europa, la inversión en estos productos está regulada, limitando el porcentaje en cartera y exigiendo asesoramiento financiero a los inversores minoristas.

La exposición significativa de estos fondos a compañías de software y la apertura de activos alternativos a minoristas generan preocupación sobre una posible crisis de confianza en el sector.

El pánico entre inversores comenzó con una medida similar de Blue Owl, y ahora se extiende a otras gestoras como BBVA, que ha modificado restricciones en sus fondos de mercados privados.

BlackRock ha bloqueado los reembolsos de uno de sus mayores fondos de deuda privada, gestionando 26.000 millones de dólares, tras recibir solicitudes de retirada superiores a su liquidez disponible.

Dos semanas, y dos corralitos en el mercado del crédito privado. Primero fue la gestora neoyorquina Blue Owl y, ahora, ha sido la mayor gestora del mundo BlackRock quien también desde Manhattan ha sembrado el pánico entre los inversores bloqueando los reembolsos de uno de sus mayores fondos de deuda privada.

La historia se repite. BlackRock ha limitado las retiradas de dinero de uno de sus fondos de crédito privado más grandes, con 26.000 millones de dólares (22.400 millones de euros) bajo gestión.

Los inversores, ya puestos en alerta por la crisis de Blue Owl y la guerra de estos días entre EEUU e Israel con Irán, solicitaron sacar 1.200 millones del fondo de BlackRock, el HPS Corporate Lending Fund (HLEND). Pero el fondo sólo tenía liquidez para devolver 620 millones. Por lo que el resto tendrá que esperar y atenerse a la decisión de la gestora comandada por Larry Fink.

Dicho de otra forma, se ha superado el 5% de la liquidez trimestral mientras que los inversores han intentado retirar casi un 10%.

La firma ha explicado que la decisión responde a su práctica habitual de administración de liquidez en su producto semilíquido insignia de préstamos directos para minoristas.

Este fondo invierte en deuda sénior garantizada con tipos flotantes de empresas del mercado medio estadounidense. Y como sucedió en Blue Owl, una parte importante de la cartera, en torno a un 20%, está expuesta a compañías de software.

Cabe recordar que BlackRock adquirió HPS Investment Partners el año pasado con el objetivo de expandir su presencia en el mercado de activos privados.

Tras conocerse la noticia, las acciones de BlackRock en la Bolsa de Nueva York se desplomaron un 7,2%.

Comparativamente, desde que Blue Owl tomó una decisión similar a finales de febrero con su fondo OBDC II, sus acciones han retrocedido un 20%.

El eco de la noticia ya retumba por todos los rincones del mercado y en las principales plazas mundiales, habida cuenta de la política comercial generalizada en el sector financiero para abrir los activos alternativos o no cotizados a los inversores minoristas. Dos reveses de este tamaño en tan poco tiempo pueden desatar una gran crisis de confianza.

Así lo advertía Víctor Alvargonzález, fundador de Nextep Finance: "El crédito y el capital privados son imposibles de controlar por los reguladores. Por eso nunca debieron liberalizar su distribución masiva entre particulares. Sobre todo en países donde no se exige la presencia de un asesor independiente".

Con todo, en España y en Europa la ley sí obliga a limitar su inversión máxima (al 10% de la cartera) y a que exista asesoramiento financiero de por medio cuando los minoristas invierten desde 10.000 euros.

La paranoia ha llegado a tal punto que, horas antes de conocerse la decisión de BlackRock, en España la gestora de BBVA había modificado el procedimiento operativo de su fondo BBVA Open to Partners Group Mercados Privados IX FIL.

En un hecho relevante a la CNMV, BBVA Asset Management había actualizado el folleto de este vehículo para "establecer una restricción en el traspaso de participaciones limitándolo a IIC de la propia gestora en caso de aplicación de reglas de prorrateo a las peticiones de reembolso que superen un límite máximo al importe de los reembolsos".

Este fondo data del pasado noviembre, cuando BBVA AM y la suiza Partners Group se aliaron para lanzar el primer fondo abierto de mercados privados multiestrategia en España. Aunque su distribución está limitada a los clientes de banca privada de BBVA.