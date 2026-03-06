EBN Banco lanza un 'hedge fund' de deuda brasileña junto a Invest Tech

Grupo Financiero Atlántida controla el 9,9% del banco y el 45% de su gestora, y está pendiente de autorización para aumentar su participación en EBN Banco hasta el 55-60%.

El fondo permite suscripciones desde 10.000 euros para minoristas, con comisiones de gestión de entre 1,2% y 1,5%, y una comisión de éxito del 15% sobre rentabilidad anual superior al 6%.

El bono brasileño a 10 años ofrece un atractivo interés del 13,6%, muy superior al de los bonos de países desarrollados en el mismo plazo.

EBN Banco, junto a Invest Tech, lanza el fondo EBN Brasil Oportunidad RF enfocado en deuda pública brasileña en reales, con vencimientos de 3 a 7 años.

EBN Banco, a través de su gestora EBN Capital, lanza un fondo oportunista sobre la deuda brasileña al iniciar una colaboración con la gestora carioca Invest Tech.

El banco de negocios español ha registrado el hedge fund o fondo de inversión libre EBN Brasil Oportunidad RF, que invertirá principalmente en deuda pública de Brasil denominada en reales brasileños, y con una duración entre tres y siete años.

En estos momentos, el bono brasileño a diez años que cotiza en reales paga un interés del 13,6%. En algún momento del año pasado, incluso llegó a cotizar a un 15,3%. Por su parte, el euro equivale a unos 6,12 reales brasileños conforme a los últimos intercambios de mercado.

Estos son niveles muy superiores a lo que hoy pagan los principales bonos de países desarrollados para el mismo plazo, cuyo interés se sitúa entre el 2,85% de Alemania y el 4,55% de Reino Unido. Por ejemplo, la deuda estadounidense a diez años lo hace al 4,15%, mientras que Italia paga un 3,55% y Francia un 3,50%.

El nuevo vehículo de EBN mantendrá "en todo momento" una liquidez mínima del 1%, y las suscripciones y los reembolsos serán mensuales, tal y como reza su folleto.

Para minoristas

Su asesor es Invest Tech Participações e Investimentos, una gestora regulada de fondos y sociedad de inversión basada en Brasil, especializada en sectores de tecnología, telecomunicaciones, agronegocios, finanzas, salud y educación.

El fondo de EBN puede contratarse con clases de participación y comisiones de gestión del 1,5% y del 1,2%, en ambos casos con una comisión de éxito del 15% por el exceso de rentabilidad anual que supere el 6%.

Los minoristas podrán contratarlo desde 10.000 euros si su patrimonio financiero no supera los 500.000 euros, cuentan con asesoramiento profesional y la posición no representa más del 10% de su cartera.