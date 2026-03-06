EBN Banco lanza un 'hedge fund' de deuda brasileña junto a Invest Tech
Entre tanto, el banco de negocios español espera a que el BdE autorice la toma de control del hondureño Grupo Financiero Atlántida.
Más información: Mutua y El Corte Inglés relanzan su firma de inversión conjunta tras la salida de Helena Calaforra
Las claves
nuevo
Generado con IA
EBN Banco, junto a Invest Tech, lanza el fondo EBN Brasil Oportunidad RF enfocado en deuda pública brasileña en reales, con vencimientos de 3 a 7 años.
El bono brasileño a 10 años ofrece un atractivo interés del 13,6%, muy superior al de los bonos de países desarrollados en el mismo plazo.
El fondo permite suscripciones desde 10.000 euros para minoristas, con comisiones de gestión de entre 1,2% y 1,5%, y una comisión de éxito del 15% sobre rentabilidad anual superior al 6%.
Grupo Financiero Atlántida controla el 9,9% del banco y el 45% de su gestora, y está pendiente de autorización para aumentar su participación en EBN Banco hasta el 55-60%.
EBN Banco, a través de su gestora EBN Capital, lanza un fondo oportunista sobre la deuda brasileña al iniciar una colaboración con la gestora carioca Invest Tech.
El banco de negocios español ha registrado el hedge fund o fondo de inversión libre EBN Brasil Oportunidad RF, que invertirá principalmente en deuda pública de Brasil denominada en reales brasileños, y con una duración entre tres y siete años.
En estos momentos, el bono brasileño a diez años que cotiza en reales paga un interés del 13,6%. En algún momento del año pasado, incluso llegó a cotizar a un 15,3%. Por su parte, el euro equivale a unos 6,12 reales brasileños conforme a los últimos intercambios de mercado.
Estos son niveles muy superiores a lo que hoy pagan los principales bonos de países desarrollados para el mismo plazo, cuyo interés se sitúa entre el 2,85% de Alemania y el 4,55% de Reino Unido. Por ejemplo, la deuda estadounidense a diez años lo hace al 4,15%, mientras que Italia paga un 3,55% y Francia un 3,50%.
El nuevo vehículo de EBN mantendrá "en todo momento" una liquidez mínima del 1%, y las suscripciones y los reembolsos serán mensuales, tal y como reza su folleto.
Para minoristas
Su asesor es Invest Tech Participações e Investimentos, una gestora regulada de fondos y sociedad de inversión basada en Brasil, especializada en sectores de tecnología, telecomunicaciones, agronegocios, finanzas, salud y educación.
El fondo de EBN puede contratarse con clases de participación y comisiones de gestión del 1,5% y del 1,2%, en ambos casos con una comisión de éxito del 15% por el exceso de rentabilidad anual que supere el 6%.
Los minoristas podrán contratarlo desde 10.000 euros si su patrimonio financiero no supera los 500.000 euros, cuentan con asesoramiento profesional y la posición no representa más del 10% de su cartera.
Control de GFA
La relación del banco de ahorro e inversión español con Latinoamérica cada vez es más estrecha. Tanto es así que el hondureño Grupo Financiero Atlántida (GFA) controla un 9,9% de EBN Banco desde 2021 y un 45% de su gestora, EBN Capital, desde 2024.
Y ahora está pendiente de autorización por parte del Banco de España su toma de control del banco para una participación mayoritaria que, según fuentes del mercado, oscilaría entre el 55% y el 60%.