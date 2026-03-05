Panza Capital aligera su estructura con los dos gestores que trajo de JPMorgan

Los fondos Panza Valor y Panza Inversiones han registrado subidas del 2,5% y 1,6% respectivamente en lo que va de año.

El equipo gestor de Panza Capital queda formado por Beltrán de la Lastra, Carlos Arenillas, Julien García y Vighnesh Padiachy.

Peter Lawrence continúa colaborando como asesor externo para Panza Capital y otras gestoras, pero ya no forma parte de la plantilla.

Panza Capital reduce su equipo gestor tras la salida de Demetris Georghiou y el cambio de rol de Peter Lawrence, ambos procedentes de JPMorgan.

Panza Capital continúa aligerando su estructura al tiempo que su proyecto gana en historial y patrimonio, ya asentado en los 250 millones de euros.

El gestor Demetris Georghiou, excompañero de Beltrán de la Lastra en su etapa londinense de JPMorgan Asset Management, se ha desligado totalmente de Panza. Mientras que el otro gestor internacional amigo de Lastra que al inicio también llegó desde el gigante americano, Peter Lawrence, ha minimizado su rol con respecto a la gestora española.

Lawrence hace ahora de asesor externo de análisis o inversiones, una función que compagina en varias entidades como Panza Capital o Fulcrum Asset Management, y que ya desarrolló antes en Jupiter Asset Management. Pero ya no es plantilla de Panza ni colabora con ellos en exclusividad.

De esta forma, el equipo de gestión de Panza ha pasado de siete a cuatro miembros. Quedan Beltrán de la Lastra, director de Inversiones; Carlos Arenillas, a quien De la Lastra designó como su sucesor para el futuro; Julien García y Vighnesh Padiachy.

Mientras que, desde que el proyecto arrancó en 2022, se han ido Ricardo Cañete y los citados Georghiou y Lawrence. Con todo, Cañete sigue siendo consejero de Panza Capital y Lawrence, asesor externo.

En lo que llevamos de año, el fondo Panza Valor (107 millones de euros) sube un 2,5%, mientras que el Panza Inversiones (85 millones) se revaloriza un 1,6%.

Operativamente, Panza también tuvo que afrontar cambios con la marcha de Álvaro Jabón, su antiguo director de Operaciones y hoy en Silverway Asset Management con Pedro Escudero. El puesto de Jabón se cubrió internamente con Pablo García-Cruz.

Como resumió en su última carta trimestral a inversores, Panza Capital ha cumplido su tercer aniversario sin banca, defensa o alcohol en cartera, pero con BMW como punta de lanza de su estrategia para 2026.