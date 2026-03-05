La firma de inversión de Mutua y El Corte Inglés cesa a su CEO, Helena Calaforra

Ahorro & Inversión ECI está presente en 20 centros comerciales de El Corte Inglés y planea ampliar su presencia próximamente.

La joint venture gestiona 532 millones de euros para 10.500 clientes, con un objetivo de captar entre 70 y 90 millones de euros netos este año.

La firma busca un nuevo responsable con un perfil más comercial, mientras el director general adjunto asumirá el cargo temporalmente.

Ahorro & Inversión ECI, la agencia de valores de Mutua Madrileña y El Corte Inglés, ha cesado a su directora general, Helena Calaforra.

La agencia de valores que comparten Mutua Madrileña y El Corte Inglés para distribuir fondos de inversión y planes de pensiones en los grandes almacenes del segundo cambia de rumbo tras el cese de su directora general, Helena Calaforra.

Ahorro & Inversión ECI, participada al 50,01% por Mutuamad Inversiones y al 49,99% por El Corte Inglés, busca un nuevo responsable con un perfil "más comercial", tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes conocedoras. Temporalmente, el cargo será asumido por su director general adjunto.

El patrimonio gestionado por la joint venture a cierre de 2025 era de 532 millones de euros, con 10.500 clientes cuyo patrimonio medio era de 50.000 euros.

Tal y como avanzó el Grupo Mutua en su presentación de resultados, el objetivo para este año es lograr una captación neta de entre 70 y 90 millones de euros.

Actualmente, y como publicó EL ESPAÑOL-Invertia, la firma está presente en 20 grandes centros comerciales de El Corte Inglés por toda España, aunque el objetivo es ampliar el número en próximos meses.

Calaforra llegó a la firma de inversión de Mutua y El Corte Inglés procedente de Caser Asesores Financieros, proyecto que también puso en marcha y donde estuvo seis años y medio. Antes trabajó para Bankinter como directora de su red de agentes y empresas de asesoramiento financiero, y como gestora de banca privada para HSBC.

La ejecutiva ha estado tres años centrada en la parte más administrativa y de puesta en marcha de la agencia de valores de Mutua y El Corte Inglés, y ahora sus socios buscan darle un mayor impulso comercial para cumplir los ambiciosos objetivos marcados por ambos.