La firma de inversión de Mutua y El Corte Inglés cesa a su CEO, Helena Calaforra
La 'joint venture' gestiona algo más de 530 millones y ahora busca un nuevo impulso comercial.
Ahorro & Inversión ECI, la agencia de valores de Mutua Madrileña y El Corte Inglés, ha cesado a su directora general, Helena Calaforra.
La firma busca un nuevo responsable con un perfil más comercial, mientras el director general adjunto asumirá el cargo temporalmente.
La joint venture gestiona 532 millones de euros para 10.500 clientes, con un objetivo de captar entre 70 y 90 millones de euros netos este año.
Ahorro & Inversión ECI está presente en 20 centros comerciales de El Corte Inglés y planea ampliar su presencia próximamente.
La agencia de valores que comparten Mutua Madrileña y El Corte Inglés para distribuir fondos de inversión y planes de pensiones en los grandes almacenes del segundo cambia de rumbo tras el cese de su directora general, Helena Calaforra.
Ahorro & Inversión ECI, participada al 50,01% por Mutuamad Inversiones y al 49,99% por El Corte Inglés, busca un nuevo responsable con un perfil "más comercial", tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes conocedoras. Temporalmente, el cargo será asumido por su director general adjunto.
El patrimonio gestionado por la joint venture a cierre de 2025 era de 532 millones de euros, con 10.500 clientes cuyo patrimonio medio era de 50.000 euros.
Tal y como avanzó el Grupo Mutua en su presentación de resultados, el objetivo para este año es lograr una captación neta de entre 70 y 90 millones de euros.
Actualmente, y como publicó EL ESPAÑOL-Invertia, la firma está presente en 20 grandes centros comerciales de El Corte Inglés por toda España, aunque el objetivo es ampliar el número en próximos meses.
Calaforra llegó a la firma de inversión de Mutua y El Corte Inglés procedente de Caser Asesores Financieros, proyecto que también puso en marcha y donde estuvo seis años y medio. Antes trabajó para Bankinter como directora de su red de agentes y empresas de asesoramiento financiero, y como gestora de banca privada para HSBC.
La ejecutiva ha estado tres años centrada en la parte más administrativa y de puesta en marcha de la agencia de valores de Mutua y El Corte Inglés, y ahora sus socios buscan darle un mayor impulso comercial para cumplir los ambiciosos objetivos marcados por ambos.