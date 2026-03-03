Sherpa Capital inicia una nueva etapa como Vecta tras levantar 260 millones en su último fondo sin ayuda pública

Vecta será multisectorial, evitará sectores de moda como la defensa y tomará participaciones mayoritarias en las empresas seleccionadas.

El fondo realizará inversiones de entre 25 y 30 millones de euros, buscando una rentabilidad de al menos tres veces el capital invertido.

Vecta centrará su estrategia en invertir en empresas medianas y grandes en España y Portugal, con potencial de profesionalización y expansión.

Sherpa Capital inicia una nueva etapa, más centrada en el capital privado con valor operacional y con una nueva marca, Vecta. Y lo hace tras haber levantado su último fondo con 260 millones de euros y, lo que es más importante, sin inversores públicos. Todo han sido inversores privados, tanto los que han repetido de fondos anteriores como los nuevos que se han incorporado.

La estrategia de Vecta se centra en invertir en empresas medianas y grandes (con ebitdas entre 4 y 12 millones de euros) con potencial de profesionalización, eficiencia y expansión, acompañando a sus equipos directivos en "procesos de transformación real y sostenible".

Los tickets que meterán en las empresas -en muchos casos, se hará mediante coinversión- oscilarán entre los 25 y los 30 millones, y su previsión es dar una rentabilidad de tres veces el capital invertido. "O más", ha dejado abierto Alfredo Bru, CEO y socio fundador de Vecta, en una presentación del proyecto ante la prensa.

Su universo de inversión mayoritario será el ibérico (España y Portugal), si bien el nuevo fondo se ha reservado la capacidad de destinar hasta un 20% o 30% de la cartera a otros mercados europeos.

La idea de Vecta es "apalancar compañías, pero con valor añadido de capacidad operativa y transformacional", tal y como han reiterado sus socios fundadores.

La toma de participaciones se hará mediante mayorías, y el fondo será multisectorial o agnóstico. Aunque evitarán modas como la defensa, donde el universo es estrecho y hay muchos fondos metiéndose de golpe.

Los 260 millones ya están levantados y comprometidos, y en las próximas semanas se empezarán a desplegar. Aunque no han trascendido nombres, sí que han confirmado que no hay ningún inversor ancla; que prácticamente todos los institucionales y family offices que ya estaban en Sherpa Capital han continuado, y que han entrado varios fondos de fondos holandeses, un banco nórdico y algún family office estadounidense.

Sin inversión pública

A diferencia de lo que suele ocurrir en la actualidad con otros grandes fondos, que precisan de una inyección pública del BEI-FEI, el ICO, el CDTI, la SETT (o 'SEPI Digital') o Cofides para sobrevivir, Vecta ha logrado levantar el primer vehículo de su nueva etapa "en tiempo récord y todo con inversores privados".

Cuando Sherpa Capital nació hace 15 años, con un grupo de socios que venían del mundo de la consultoría operativa, se centró en la inversión distressed en compañías que atravesaban problemas puesto que, en ese momento de 2010-2011, la gran crisis financiera mundial ahogaba a las empresas españolas, que necesitaban capital y una vuelta urgente a su modelo de negocio y estructura financiera.

Pero, como han recordado los socios de Vecta, para hacer escalable el modelo de un fondo de capital privado como el suyo, "no sólo puedes vivir del distressed", porque "es complejo y no hay una base de oportunidades tan amplia".

Ya desde su anterior fondo, los últimos cuatro años, habían ido anticipando su nueva estrategia, ahora visible en Vecta.