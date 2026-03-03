March transforma en filial su sucursal en Luxemburgo para crecer en banca privada global

La entidad considera que esta transformación refuerza su propuesta de valor exportable y competitiva a escala global.

El desarrollo tecnológico del centro de Palma facilitará a los clientes una visión global y operativa de sus posiciones, sin importar la jurisdicción.

La filial en Luxemburgo permitirá a la entidad comercializar productos de inversión y soluciones de coinversión de forma más ágil en la Unión Europea.

Banca March transforma su sucursal en Luxemburgo en filial para impulsar su expansión internacional en banca privada.

Banca March da un salto en su estrategia de crecimiento y consolidación como entidad de referencia en banca privada y asesoramiento a empresas con la transformación en filial de su sucursal en Luxemburgo.

Se trata de un "hito de gran calado, más allá de un mero cambio de estatus legal", ya que "se enmarca en una decidida apuesta por ofrecer a sus clientes asesoramiento patrimonial de alcance internacional con visión de largo plazo", según la entidad.

March convertirá en filial su sucursal en el Gran Ducado y la constituirá en base de la expansión internacional del grupo.

Cabe recordar que Luxemburgo se ha consolidado como el centro financiero estándar para el negocio de banca privada, gracias a su flexibilidad jurídica y financiera para la creación y comercialización de productos en toda la Unión Europea.

Así, Banca March podrá comercializar sus productos de inversión, incluidas sus soluciones de coinversión, de forma "más ágil y eficiente" en toda la UE.

De esta forma, la entidad culmina este paso estratégico gracias al desarrollo tecnológico ejecutado por el centro de alta especialización de Banca March, ubicado en Palma, que "permitirá ofrecer una óptima experiencia a sus clientes al facilitarles una visión 360 grados de sus posiciones y capacidades operativas globales independientemente de su jurisdicción".

Para José Manuel Arcenegui, director general de Banca March y responsable de la expansión internacional del banco, "este hito refuerza nuestra convicción estratégica de que la propuesta de valor de Banca March es plenamente exportable y competitiva a escala global".

Y añade que "la filial será un pilar fundamental para la planificación patrimonial, la diversificación y el acceso a oportunidades de inversión globales".