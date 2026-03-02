BBVA AM extiende sus mandatos de bolsa europea de Goldman Sachs a JPMorgan

BBVA AM destaca ventajas como mayor control del riesgo, flexibilidad en el mandato según el mercado y mejor integración de estas soluciones en las carteras gestionadas.

El fondo estará disponible desde 10 euros, con una comisión de gestión del 0,3%, y está dirigido a clientes de BBVA con gestión discrecional de carteras y productos del grupo.

El nuevo fondo, JPMorgan AM European Equity for BBVA, será gestionado por JPMorgan AM y permite a BBVA estructurar la estrategia en un vehículo propio.

BBVA Asset Management amplía su colaboración en gestión de renta variable europea, extendiendo sus mandatos de Goldman Sachs a JPMorgan Asset Management.

BBVA Asset Management extiende su nueva línea de mandatos internos, que ya inició con Goldman Sachs para renta variable europea, a otra gran gestora americana. Se trata de JPMorgan Asset Management y lo hará para el mismo tipo de activo, la bolsa europea.

Con el nuevo fondo JPMorgan AM European Equity for BBVA, cuya gestión se delega en JPMorgan AM, la gestora del banco azul estructura la estrategia en un vehículo propio, "reforzando así su capacidad de diseño, supervisión y seguimiento del producto".

Comercializable desde diez euros, y con una comisión de gestión del 0,3%, se dirige a clientes de BBVA en contratos de gestión discrecional de carteras, así como fondos de inversión y planes de pensiones gestionados por el propio grupo, tal y como reza su folleto.

Como ha dejado entrever el brazo de inversión de BBVA, "la entidad no descarta seguir ampliando su oferta de fondos propios con gestión delegada, en el futuro".

Entre las bondades de estos vehículos mandatados para uso interno, BBVA AM destaca "un seguimiento más directo del riesgo, la posibilidad de ajustar el mandato en función del entorno de mercado o de ciertas preferencias estratégicas y una integración más sencilla de estas soluciones en las carteras gestionadas, permitiendo escalar estrategias de manera más conveniente".