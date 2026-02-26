Actyus (Andbank) ficha a su nuevo director de Inversiones en el Santander

Entre los principales retos de López está el diseño y gestión de sociedades de capital riesgo (SCR) para grandes patrimonios, producto que gana popularidad tras la ley antifraude de 2022.

Actyus, dirigida por Pablo García Montañés, administra 450 millones de euros en 17 vehículos y tiene comprometidos más de 1.000 millones.

Miguel López sustituye a Javier Reguart, quien dejó la gestora hace un mes para incorporarse a Sabadell Urquijo.

Actyus Private Equity, la gestora de Andbank, ha nombrado a Miguel López como nuevo director de Inversiones, tras su paso por Santander como especialista en inversiones alternativas.

La rueda gira en el sector de los fondos alternativos. Actyus Private Equity, la gestora de activos no cotizados del grupo Andbank, cubre un hueco esencial para su funcionamiento, que llevaba varias semanas vacío.

La firma ha incorporado a Miguel López como director de Inversiones, procedente del Santander, donde era especialista en inversiones alternativas.

Durante cinco años fue el jefe de Selección de Fondos del family office Varianza Gestión, y antes trabajó para grandes grupos como Deutsche Bank o Allianz.

López asume las funciones que dejó vacantes hace un mes Javier Reguart, exdirector de Activos Alternativos y quien abandonó la gestora para recalar en Sabadell Urquijo para crear una unidad de fondos de mercados privados a fin de desarrollar nuevos productos junto a BS Capital.

Actyus, que está dirigida por Pablo García Montañés, administra 450 millones de euros a través de 17 vehículos de inversión y, según ha podido conocer este periódico, ya tiene comprometidos más de 1.000 millones de euros.

SCR, producto estrella

Uno de sus cometidos principales será el diseño y gestión de sociedades de capital riesgo (SCR) para grandes fortunas, un tipo de vehículo financiero que ha ganado mucha popularidad desde el coto a las sicav con la ley antifraude de 2022.

Entre las últimas operaciones de la filial de Andbank, está el salto a Estados Unidos que prepara Hotelverse tras la entrada de Actyus en su capital y su alianza con Minor Hotels, o el lanzamiento junto a Bechester de un vehículo de renting de hasta 10 millones de euros para living.

También el fondo de fondos que gestiona Actyus y distribuye MyInvestor para invertir desde 10.000 euros en capital riesgo, deuda privada y activos reales mediante estrategias de JPMorgan, Apollo y Carlyle.