Swanlaab, Axon y el CDTI invierten 2,5 millones en Grodi para robotizar los invernaderos

La compañía almeriense Grodi, fundada en 2022 y especializada en robótica autónoma y visión artificial para agricultura intensiva, ha cerrado una nueva ronda de financiación de 2,5 millones de euros liderada por el fondo Swanlaab Innvierte Agri Food Tech.

La inyección ha sido acompañada por Axon Desarrollo Andalucía (vehículo gestionado por Axon Partners, apoyado por la Junta de Andalucía y el Banco Europeo de Inversiones, y financiado bajo el marco FEDER) e Innvierte, sociedad de inversión del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

Grodi usará el dinero para industrializar su robot Vega 11 y expandir su presencia comercial en las principales regiones hortícolas.

El robot Vega 11 ha sido diseñado para desplazarse de forma autónoma en invernaderos mediterráneos y obtener una visibilidad completa de cada planta gracias a un sistema avanzado de visión artificial.

De esta forma, los agricultores y productores pueden optimizar su manejo agronómico, anticiparse a problemas de salud vegetal y estimar el rendimiento de sus cultivos con alta precisión.

"El sector necesita soluciones que reduzcan costes, mejoren la eficiencia del uso de recursos y estandaricen procesos", señala Ana Molina, consejera delegada de la startup andaluza, para quien lo más importante es "transformar radicalmente la gestión diaria del cultivo".

En la actualidad, Grodi trabaja con productores (agricultores privados), cooperativas agrícolas y centros de investigación. Asimismo, como parte de su visión de crecimiento, contempla la próxima entrada en el segmento de casas de semillas y semilleros, ofreciendo soporte en sus procesos de estandarización de datos y fenotipado.