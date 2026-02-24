El primer fondo de mercados privados de Indexa contará con Blackstone, Carlyle, EQT y Hamilton Lane

Los fondos seleccionados son de tipo 'evergreen', abiertos de forma continua y con ventanas de liquidez trimestrales, minimizando riesgos de corralitos.

El fondo tendrá una vida de ocho años, ampliable a diez, y buscará devolver capital a partir del quinto año, adaptándose a escenarios de crisis si fuera necesario.

El fondo, Indexa Mercados Privados 2026, apunta a una TIR neta anual del 11,2% y permitirá invertir desde 10.000 euros, con un máximo del 10% del patrimonio líquido por normativa.

El primer fondo de fondos de mercados privados que lanzará Indexa Capital en paralelo a Bewater Funds, ambos del mismo grupo, ya tiene forma definitiva. Intentará dar una TIR neta anual del 11,2% y contará con proveedores como Blackstone, Carlyle, EQT o Hamilton Lane en activos como capital riesgo, deuda privada e infraestructuras.

Como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, el Indexa Mercados Privados 2026 tendrá una capacidad de entre 10 y 40 millones de euros y los inversores minoristas podrán contratarlo desde 10.000 euros con el requisito legal de que destinen un máximo del 10% de su patrimonio líquido al fondo, como marca la normativa actual.

Ahora, tal y como ha podido ampliar este periódico, se conoce que el vehículo contará con una aportación inicial de 200.000 euros del grupo Indexa. De hecho, primero se sacará a la venta para los clientes de Bewater Funds, plataforma más orientada a inversores profesionales y que les permite rodarlo operativamente con menos clientes, y "semanas después" ya estará disponible para el grueso de clientes de Indexa Capital.

Ramón Blanco, socio cofundador de Indexa y Bewater, explica que las gestoras proveedoras de los fondos subyacentes ya están cerradas para la primera edición del vehículo, este 2026.

Para capital riesgo, se ha elegido a Blackstone, EQT y Hamilton Lane. Para deuda privada, a Blackstone y Carlyle. Y para infraestructuras, a Hamilton Lane. Se trata de "gestoras muy grandes que pueden cubrir todo el mundo y todos los cajones de los mercados privados", según Blanco.

El 1 de enero de 2027, la intención del grupo es lanzar una segunda añada, "con los mismos proveedores u otros, ya veremos", deja abierto el socio.

Aunque el folleto marca que la vida del fondo será de ocho años, ampliables a diez, Blanco avanza que a partir del quinto año ya se intentará ir devolviendo el capital a los clientes que así lo deseen para luego liquidar el vehículo. No obstante, por si hubiera una crisis económica o de liquidez por medio, el horizonte máximo del fondo serán los diez años, para darles margen a reaccionar y buscar otras soluciones de devolución.

Esto último cobra especial relevancia tras el corralito anunciado la semana pasada en Estados Unidos por la gestora de deuda privada Blue Owl, que ha sembrado las dudas entre los pequeños inversores que cada vez más se acercan a los mercados privados.

Con respecto al episodio de la firma neoyorquina, Blanco señala que, desde las entidades del sector, "hay que gestionar muy bien las expectativas de los clientes y contarles la verdad".

Fondos 'evergreen'

Con todo, remarca que los cuatro proveedores escogidos son "fondos gigantes con un gran historial donde nuestra posición es muy pequeña", lo que no debería acarrear problemas de liquidez o corralitos, al tiempo que "todos los fondos elegidos de estas gestoras son evergreen".

Es decir, que están abiertos de forma continua, sin fecha de vencimiento, y que permiten las entradas y salidas periódicas de inversores a valor liquidativo. En su caso, las ventanas de salida son a razón de un 5% de liquidez trimestral por el valor liquidativo del fondo en cuestión.

Así, las gestoras proveedoras prevén una rentabilidad bruta anual de más del 12% que, descontadas las comisiones, se quedaría en una TIR neta objetivo del 11,2%.