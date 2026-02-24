Inveready se alía con Terram para crear una plataforma de deuda privada de 200M con Andbank como coinversor

La alianza busca consolidar la posición de ambas firmas en el mercado español de deuda privada, ampliando su propuesta en activos alternativos.

Atitlan, grupo vinculado al primer fondo de Terram de 100 millones en 2023, seguirá como inversor financiero en el nuevo proyecto.

El fondo contará con la coinversión de Andbank, que invertirá en operaciones seleccionadas junto al nuevo vehículo, sujeto a aprobación interna.

Inveready y Terram Capital lanzan una plataforma de deuda privada a través de Terram Inveready Credit Partners con un fondo inicial de hasta 200 millones de euros previsto para 2026.

El mercado de la deuda privada sigue tejiendo nuevas alianzas. Inveready y Terram Capital han alcanzado un acuerdo para desarrollar una plataforma de deuda privada a través de la sociedad Terram Inveready Credit Partners, con el objetivo de lanzar un primer fondo de hasta 200 millones de euros durante 2026.

El acuerdo permitirá a Terram continuar con su crecimiento y consolidación tras el lanzamiento de su primer fondo de 100 millones en 2023, en el que contó con el respaldo del grupo valenciano Atitlan (de Roberto Centeno -yerno de Juan Roig, presidente de Mercadona- y Aritza Rodero), que seguirá vinculado en el nuevo fondo como inversor financiero.

Para el nuevo vehículo, Terram Inveready Credit Partners ha alcanzado un acuerdo de coinversión con Andbank que, sujeto a los respectivos comités internos, invertirá en aquellas operaciones lideradas por el nuevo vehículo.

Como ha contado previamente este periódico, Inveready y Andbank ya colaboran desde 2020. El banco privado de origen andorrano ofrece a sus clientes de alto patrimonio fondos de capital riesgo de Inveready, que gestiona más de 2.500 millones de euros en estrategias como venture capital, ciencias de la vida, deuda privada o infraestructuras.

Esta alianza responde a la visión de los equipos de Inveready y Terram Capital de ofrecer "una propuesta de valor en el segmento de la deuda privada, un tipo de activo en continuo crecimiento que ya es un producto de referencia entre los activos alternativos", señalan sus responsables.

La apuesta de Inveready por el equipo y la estrategia de Terram Capital "responde al objetivo de ampliar nuestra propuesta de valor y cartera de productos para seguir creciendo en nichos atractivos en la inversión alternativa en España", según Josep Maria Echarri, CEO de Inveready.

Para Ignacio Novela, socio fundador de Terram Capital, el acuerdo con Inveready "aportará acceso a nuevos inversores institucionales y nos ayudará a convertirnos en una marca de referencia en el mercado de deuda privada".