CIMD Intermoney vende el 80% de su gestora de alternativos a los directivos que la relanzan como Merus Capital

Como novedad, Merus ha lanzado el fondo Langre Tech Growth Fund I, dirigido a pymes tecnológicas de España y el sur de Europa.

Merus Capital gestiona más de 500 millones de euros en activos y su foco está en energías renovables y tecnología.

Los directivos de Intermoney Capital han comprado el 80% de la gestora de alternativos a CIMD Intermoney, que mantiene un 20%.

Los gestores responsables de Intermoney Capital, el brazo de inversión en energías renovables y tecnología del grupo CIMD Intermoney, han orquestado una operación corporativa para emprender una nueva etapa en solitario.

Íñigo Bilbao, Pablo Goizueta y Constantino Sotelo han comprado el 80% de la gestora de fondos alternativos y mercados privados, mientras que CIMD Intermoney se ha quedado con una participación financiera minoritaria del 20%, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.

Para el relanzamiento de la gestora, además, los tres socios mayoritarios han elegido una nueva denominación social: Merus Equity Partners. Su marca comercial será Merus Capital.

Los cambios están pendientes de inscripción en el Registro Mercantil y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El equipo gestor llevaba en Intermoney desde 2019, cuando llegó desde Plenium Partners.

Merus Capital parte de dos estrategias de inversión y tres vehículos bajo su paraguas, heredados de Intermoney Capital: Lynx Renovables Iberia FCR e Ilex Renovables 2 FCR y SCR.

Según su página corporativa, el proyecto nace con más de 500 millones de euros en activos bajo gestión, más de 130 millones de euros en capital comprometido y una decena de profesionales en plantilla. También han pasado desde Intermoney Capital Luis Montiel, Ignacio Aguirre e Ignacio Moraleja.

Su foco está puesto en las infraestructuras energéticas y en las compañías tecnológicas o digitales rentables o próximas a serlo.

Langre Tech Growth

Como puesta de largo, Merus ha lanzado un nuevo fondo, Langre Tech Growth Fund I, para lo que hace meses ya incorporó a otros cuatro profesionales responsables de esta nueva estrategia: Antonio Giménez de Córdoba, Daniel Calleja, Roberto de Antonio y Alberto García.

Langre Tech Growth tiene capacidad para 50 millones de euros, tendrá una vida de diez años -prorrogables por dos más, hasta los doce-, e invertirá en pymes tecnológicas de España y el sur de Europa.

Más concretamente, buscará compañías con "producto/tecnología desarrollados, modelo de negocio definido y equipo operativo", tal y como establece su folleto.

"El fondo invertirá principalmente en empresas en expansión o consolidadas con alto potencial de crecimiento", reza el documento.

Operaciones de CIMD

Cabe recordar que el grupo CIMD Intermoney está reordenando sus negocios principales. Por un lado, ha eliminado la marca Beka tras la compra de sus principales negocios y la ha rebautizado como Zintra para Zintra Credit, Zintra Capital Origination y Zintra Capital Healthcare.

Al tiempo que se ha desprendido del 70% de su gestora de activos en Portugal (IM Gestão de Ativos) al traspasarla a la aseguradora Fidelidade. Un movimiento éste muy similar al que acaba de realizar con Merus Equity Partners.