El grupo de Octopus Energy llega a España para desplegar hasta 4.500M en vivienda asequible y 'senior living'

El grupo inversor del que nació Octopus Energy llega a España con una ambición clara. Desempeñar un papel relevante en el despliegue de activos inmobiliarios como vivienda asequible y senior living, para lo que visualiza invertir hasta 4.500 millones de euros en nuestro país a medio plazo.

Para ello, el año pasado Octopus Capital abrió una oficina local con cinco profesionales, liderada por Cristina Pérez Liz, directora para España y codirectora de Inversiones Inmobiliarias, a quien le acompaña Rodrigo Cortés, director de Alianzas con Clientes para el Crecimiento Europeo.

Esta oficina, que se apalanca en las capacidades de Octopus Capital en Londres, cubre España y también pondrá un pie en Portugal. Aunque la gran oportunidad de crecimiento reside en nuestro país.

El grupo valoró durante dos años sus oportunidades de expansión fuera de Reino Unido y eligió España como su primera oficina en Europa continental.

Octopus Investments, de la que forma parte la gestora institucional de activos Octopus Capital, administra 9.200 millones de libras esterlinas (10.500 millones de euros). Su empresa hermana, Octopus Energy Generation, gestiona 6.800 millones de libras (7.800 millones de euros) en activos.

Octopus Energy Octopus Energy nació en el seno del grupo de inversión británico Octopus Group como un nuevo comercializador digital de energía verde en el Reino Unido en 2015, fundado y liderado por Greg Jackson con el objetivo explícito de usar tecnología para abaratar y descarbonizar la energía doméstica. La energética renovable cuenta con más de 500.000 clientes en España desde su llegada en 2022 y se ha fijado la meta de alcanzar el millón para 2027.

De entre sus varias líneas de actividad, el inmobiliario es la más relevante, donde cuentan con tres estrategias de capital (vivienda asequible, residencias de la tercera edad y senior living) y una cuarta de deuda (crédito promotor para reconversión de activos, regeneración y reposición de zonas).

En España, ya han fijado su hoja de ruta. A corto y medio plazo, desarrollarán las tres primeras.

Plataforma local

"En Reino Unido, actualmente gestionamos unos 4.400 millones de euros en estos segmentos. No vemos ninguna razón para que, en unos años, España no pueda llegar al mismo nivel. A lo largo de 2026 comenzaremos con una de estas primeras estrategias", atisba Cortés en conversación con EL ESPAÑOL-Invertia.

Su desembarco coincide con el reciente anuncio del fondo soberano España Crece que, conforme delineó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, movilizará 23.000 millones de euros públicos y privados y financiará la construcción de 15.000 viviendas -públicas y asequibles- al año para cerrar el déficit habitacional. Octopus tiene aquí una oportunidad de oro que ya está estudiando.

En sentido más amplio, el Gobierno prevé movilizar 60.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, y se aspira a alcanzar en torno a 120.000 millones de inversión total atrayendo a coinversores privados.

En la parte que tiene que ver con el senior living, en un mercado el español que es uno de los más envejecidos del mundo -los mayores viven cada vez más y con mejor salud-, Octopus Capital se centrará en grandes ciudades y el nicho será el público nacional, aunque están abiertos "puntualmente" a colectivos internacionales que vienen a retirarse en el Levante, Andalucía, Canarias o Baleares.

Además, dotarán sus activos con servicios de asistencia (médicos o técnicos) y seguridad dando un valor añadido de protección y confort a los usuarios.

En palabras de Pérez Liz, para orquestar toda esta ofensiva, "a corto plazo, buscaremos socios locales o paneuropeos con presencia ya en España para vehiculizar inversiones en torno a estas estrategias". Si bien reconoce que, "a largo plazo, lo más lógico o probable es que tengamos nuestra propia plataforma en España".

A futuro y más tácticamente, la entidad inglesa podría desplegar estrategias de infraestructuras y deuda privada en otras empresas.

Pérez Liz ha pasado por entidades como Kennedy Wilson, Santander, PwC, Goldman Sachs o JPMorgan, tanto en Londres como en Madrid. Mientras que Cortés ha trabajado para AA Advisors, Tishman Speyer, Azora o Goldman Sachs, también en las capitales británica y española.