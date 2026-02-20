Las claves nuevo Generado con IA Mutuafondo España, gestionado por Mutuactivos, ha logrado una rentabilidad media anual del 10% desde 2009, superando el 440% de revalorización acumulada. El fondo apuesta por la diversificación y evita la alta concentración sectorial del Ibex 35, logrando rendimientos similares con una cartera más equilibrada de 15 valores. En 2025, el fondo destacó por su posición en bancos y por incorporar empresas de reestructuración y sectores emergentes, como Zegona, Almirall, Técnicas Reunidas y Atalaya Mining. De cara a 2026, Mutuafondo España mantiene una estrategia prudente basada en gestión activa, análisis fundamental y selección de compañías con potencial a largo plazo.

La inversión en bolsa es la mejor opción a largo plazo, según los inversores más conocidos y respetados del mundo, como es el caso de Warren Buffett, el conocido como “Oráculo de Omaha”.

Un claro ejemplo son los resultados de Mutuafondo España, el vehículo de renta variable española de Mutuactivos, la gestora de Grupo Mutua Madrileña. En 2025, este fondo logró una rentabilidad del 48,2%, pero lo más relevante es su consistencia a lo largo del tiempo: desde su lanzamiento en 2009, se anota una revalorización media anual del 10%. Su rentabilidad acumulada supera ya el 440%.

Para Ángel Fresnillo, gestor de Mutuafondo España, la clave reside en que la renta variable “es un activo perpetuo”, de forma que, para tener éxito, “el horizonte temporal tiene que ser de largo plazo”. De hecho, Fresnillo señala que esa visión largoplacista es “indispensable” para que el análisis fundamental en el que se basa la estrategia de inversión funcione.

Igualmente, el éxito del fondo se apoya en la diversificación. En este sentido, Fresnillo advierte sobre la concentración que existe actualmente en el Ibex 35: “el 60% del índice está en dos sectores, bancos y utilities, y solo cuatro valores representan más del 50% de su composición”. De hecho, señala, en 2025 el 80% de la rentabilidad del índice se explica por cuatro valores.

Frente a esa concentración, para lograr la misma rentabilidad del selectivo español Mutuafondo España necesitó de 15 posiciones. De esta manera, defiende el gestor de Mutuactivos, “tenemos una cartera más equilibrada”; y es que la diversificación no solo reduce riesgos, sino que también permite capturar oportunidades en distintos sectores.

Los números hablan por sí solos: desde su creación en 2009, Mutuafondo España ha ofrecido una rentabilidad media anual del 10%, y en la última década, el crecimiento promedio asciende hasta el 12%. Además de a la calidad en la gestión, Fresnillo atribuye el buen funcionamiento al efecto multiplicador de la capitalización compuesta, la reinversión de beneficios y el colchón de los dividendos.

Claves de 2025 y visión para 2026

En 2025, el fondo mantuvo una exposición media del 20% en bancos, muy por debajo del 40% del Ibex, pero suficiente para beneficiarse del rally del sector.

Además, incorporó valores con historias propias de reestructuración, como Zegona, Almirall y Técnicas Reunidas, junto a otras compañías de naturaleza sectorial como Atalaya Mining. “El denominador común es que han tenido subidas por encima del Ibex o incluso de los bancos”, señala el gestor de Mutuactivos.

Por su parte, de cara al presente ejercicio, Fresnillo señala que, aunque la IA está en boca de todos, en la gestora de Mutua prefieren adoptar un enfoque más defensivo a la hora de acercarse a ese sector. “Sin energía no hay inteligencia artificial”, apunta el gestor de Mutuafondo España.

En este sentido, destaca el potencial de valores como Acciona Energía y Merlin Properties, esta última pionera en el desarrollo de centros de datos en España.

Asimismo, menciona otras ideas más de tipo idiosincrático, como Cirsa, Colonial, DIA o la petrolera portuguesa GALP. “Al final, gestionamos Iberia entera, y creemos que también tiene un potencial a largo plazo muy significativo”, resume.

Abriendo el foco, Fresnillo señala que España seguirá creciendo por encima de la media europea este año, con una inflación controlada y una política monetaria cómoda para los mercados. Sin embargo, también advierte de que los riesgos “son cada vez más globales”, ya sean las tensiones geopolíticas o la preocupación en torno a la IA.

En este contexto, Mutuafondo España afronta 2026 con una combinación de prudencia y convicción por parte de sus gestores. La gestión activa, el análisis fundamental y la búsqueda de compañías con potencial real seguirán marcando el rumbo del fondo.

Como resume Ángel Fresnillo, “la clave está en mantener una cartera diversificada, seleccionar valores con fundamentos sólidos y, sobre todo, invertir con una visión de largo plazo”. Una filosofía que, tras más de quince años de resultados consistentes, continúa siendo la base de su fortaleza.