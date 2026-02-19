Kfund y el brazo inversor de Axel Springer y Porsche entran en la española Iqana para crear un gigante de las 'criptos'

El equipo de Iqana cuenta con perfiles sénior de firmas como Citadel, Goldman Sachs, FMI y Banco Mundial, y prevé alcanzar el break even en 12 a 18 meses.

La financiación permitirá a Iqana acelerar el desarrollo tecnológico, reforzar el equipo y avanzar en la obtención de la licencia europea MiCA bajo supervisión de la CNMV.

La ronda ha sido liderada por Kfund, con la participación de Heartfelt (Axel Springer y Porsche) y business angels de alto nivel.

Iqana, plataforma española de gestión automatizada de carteras de criptoactivos para inversores institucionales, ha cerrado una ronda presemilla de 1,1 millones de euros.

Iqana, la plataforma cuantitativa española para la gestión automatizada de carteras de criptoactivos orientada a inversores institucionales, ha cerrado una ronda presemilla de 1,1 millones de euros que la pone en una valoración inicial de más de 10 millones de euros.

La inyección de capital ha sido liderada por Kfund, gestora fundada por Carina Szpilka e Iñaki Arrola, y además ha contado con la participación de inversores existentes como Heartfelt -el vehículo de inversión alemán impulsado por Axel Springer y Porsche- y un grupo de business angels "de primer nivel" del ámbito financiero, tecnológico y de la consultoría estratégica.

La ronda permitirá a Iqana acelerar el desarrollo de su tecnología, reforzar el equipo y consolidar su posicionamiento entre clientes institucionales, así como avanzar en el proceso para la obtención de la licencia europea MiCA bajo supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Hasta la fecha, esta licencia sólo ha sido obtenida en España por entidades como BBVA, Openbank (Grupo Santander), Cecabank y Bit2Me. Mientras que Renta 4 está a la espera de su ok definitivo.

Cofundada por Quim Allard (CEO), Albert Ventura-Traveset (director de Tecnología), Ignasi Salat (director de Operaciones) y François Centeno (director comercial), su infraestructura cuantitativa de grado institucional está orientada a family offices, hedge funds y gestoras de activos.

En conversación con este periódico, Allard prevé que Iqana entre en break even "en 12 o 18 meses".

Y explica que sus diferentes modelos de inversión cuantitativos -uno más de momentum y otro más sofisticado neutral a mercado- operan con una horquilla de criptoactivos que oscila entre las ocho criptodivisas más asentadas (bitcoin, ether, solana, etc) y el medio centenar si se tienen en cuenta otras criptos más volátiles o de nuevo cuño.

Perfiles sénior

El equipo de Iqana combina perfiles con experiencia en firmas como Accenture, Credit Suisse, Goldman Sachs, Citadel, el FMI, el Banco Mundial, Citi, Santander Asset Management o Deloitte, y está reforzándose activamente con ingenieros, matemáticos y físicos especializados en modelización cuantitativa y sistemas complejos.

Entre los perfiles destacados se encuentran José Carabias, socio y director de Análisis Cuantitativo (ex Citadel Nueva York), y José Abad, asesor estratégico con trayectoria en Goldman Sachs, el FMI y el Banco Mundial. Además, la compañía ha incorporado recientemente como asesor a Marcos Aza, director de Core Mandates en Santander AM.

"El capital institucional está aumentando progresivamente su asignación a activos digitales, pero la infraestructura aún no ha evolucionado al mismo ritmo. Iqana combina rigor cuantitativo, alineación regulatoria y solidez operativa", dice sobre el proyecto Marc Clemente, socio de Kfund.

La compañía prevé completar el proceso de obtención de la licencia MiCA durante el primer semestre de este año, con el objetivo de estar bien posicionada para una futura ronda semilla o pre-serie A hacia mediados del próximo año.