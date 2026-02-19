Buy & Hold supera los 850M y anuncia un nuevo fondo de bonos con 'más picante'

Buy & Hold ve oportunidades en bonos subordinados bancarios y empresas vinculadas al petróleo y gas, manteniendo prudencia en su fondo más conservador.

El 82% del patrimonio gestionado corresponde a fondos de renta fija, tras un fuerte incremento en este segmento.

La gestora anuncia el lanzamiento de un fondo luxemburgués de deuda de alto rendimiento (high yield) con comisión inicial reducida.

La gestora Buy & Hold ha superado la cota de los 850 millones de euros bajo gestión, lo que supone un crecimiento del 150% en los dos últimos años, y ha anunciado el lanzamiento de un fondo luxemburgués de deuda de alto rendimiento (high yield), según ha informado en la carta a sus inversiones publicada este jueves.

Buy & Hold espera recibir el visto bueno del supervisor luxemburgués, la CSSF, dentro de un trimestre. Para compensar los elevados costes iniciales de su puesta en funcionamiento, lanzará el vehículo con una clase de participación inaugural a un coste del 0,30% hasta que alcance los 30 millones de euros. Después, habrá otra clase con otra comisión de gestión.

La firma, que recientemente ha ampliado el equipo de renta fija de Rafael Valera con María Morales, explica que el incremento patrimonial tan fuerte que ha experimentado ha estado liderado por los fondos de inversión de renta fija, que ya suponen el 82% del patrimonio total que gestiona a través de sus cuatro fondos de inversión y el plan de pensiones.

La parte de renta variable que lidera Julián Pascual -en el fondo puro de bolsa y el mixto- equivale a 150 millones sobre un total de 850.

Sin embargo, en un encuentro con la prensa, Valera ha asegurado que a la boutique española no le preocupa esta desproporción entre activos: "No fusionamos fondos ni está previsto hacerlo. Tampoco sacar 14 fondos para vender cada año el que pita. Me preocupa sólo no hacerlo bien".

Renta fija

Sobre las perspectivas para 2026, la gestora considera que "será más un año de carry que de grandes movimientos en los precios de los bonos", es decir, que las mejores rentabilidades del mercado de renta fija vendrán "más bien de elegir con acierto dónde tomar riesgo que de asumir mucho riesgo".

En la parte de high yield, Buy & Hold sigue viendo buenas oportunidades en ciertos bonos subordinados bancarios como Deutsche Bank, pero ya en menor medida que el año pasado, junto con emisiones de algunas empresas muy concretas vinculadas al petróleo, el gas y el transporte de estos, como Ipco.

Mientras que, en el otro extremo, en el fondo más prudente de renta fija (B&H Debt), el equipo sigue gestionándolo "como si fuera una cerveza sin alcohol". Esto es, 0,0 en pagarés, activos ilíquidos, bonos subordinados, high yield y bonos divisa, estando todo en euros.