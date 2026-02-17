AZ Capital incorpora como asesor al ex de CaixaBank y Nortia Juan Antonio Alcaraz

AZ Capital ha participado en operaciones relevantes con grandes empresas y fondos como Indra, Telefónica Tech, Naturgy o Banco Sabadell.

AZ Capital, el banco de inversión liderado por Jorge Lucaya, ha incorporado a un histórico de la banca española como asesor sénior. Se trata de Juan Antonio Alcaraz, quien fuera el número tres de CaixaBank y el jefe de Nortia, el holding inversor de Manuel Lao.

Alcaraz ayudará a AZ Capital a generar nuevas oportunidades de negocio, según ha informado Bloomberg.

Tras 16 años en el banco catalán, Alcaraz abandonó CaixaBank en 2023, cuando era director general de Negocio. Después ha sido el CEO de Nortia durante dos años, asiento que ha ocupado Fernando López Muñoz (ex Citi y fundador de Panghea Capital Partners) el pasado octubre.

Cabe recordar que AZ Capital compró en 2024 un 5% de Kenta Capital, el banco de inversión de Unicaja y Renta 4, para cruzar clientes de banca de inversión, compartiendo ambas boutiques servicios de asesoramiento en financiación de deuda, M&A y mercados de capitales.

AZ Capital ha trabajado en operaciones donde han estado involucrados grandes fondos y corporaciones del país como Indra, Palacios, Idilia Foods, Grupo Lar, Árima, Cellnex, Naturgy, Patatas Hijolusa, Reganosa, Telefónica Tech, Hijos de Rivera o Banco Sabadell, entre otras muchas.