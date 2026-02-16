Amchor lanza un 'hedge fund' con las mejores estrategias de Apollo desde 10.000 euros

Apollo gestiona 25.000 millones de dólares en activos bajo esta estrategia, que ha ofrecido una rentabilidad anualizada del 8,60% desde su creación.

El vehículo podrá ser adquirido por inversores minoristas, con limitaciones según su patrimonio, y tendrá una duración inicial de cuatro años.

El fondo Apollo Aligned Alternatives FIL invertirá en una decena de fondos gestionados por Apollo Global Management, incluyendo capital privado, inmobiliario, infraestructuras y deuda.

Amchor Investment Strategies lanza en España un hedge fund con las mejores estrategias de Apollo, accesible desde 10.000 euros.

Amchor Investment Strategies, la boutique de inversión de Tasio del Castaño y Alejandro Sarrate y participada por Alantra, ha llegado a un acuerdo con el gigante Apollo para lanzar en España un hedge fund con sus mejores estrategias desde 10.000 euros.

La firma ha registrado un fondo de inversión libre (un hedge fund a la española) bautizado como Apollo Aligned Alternatives FIL.

El FIL invertirá en, aproximadamente, una decena de fondos subyacentes a través de, al menos, tres sociedades intermedias o agregadores gestionados por el grupo Apollo Global Management. Algunas de ellas domiciliadas en Delaware (Estados Unidos), según su folleto.

Las subestrategias de Apollo dentro del fondo que le proporciona Amchor incluirán capital privado, inmobiliario, infraestructuras, préstamos sénior y deuda subordinada.

"Estos fondos subyacentes forman parte de lo que comercialmente se conoce como Apollo Aligned Alternatives, un conjunto de fondos de inversión alternativos gestionados por Apollo que realizan inversiones en mercados privados", reza el documento.

Apollo Aligned Alternatives, cogestionado por Eric Hanno y Matt O’Mara, administra 25.000 millones de dólares (21.100 millones de euros) en activos, de los cuales Apollo ha puesto más de 14.000 millones de dólares (11.800 millones de euros). Desde su nacimiento, la estrategia ha rentado un 8,60% anualizado.

Un matiz a tener en cuenta es que el FIL de Amchor no se endeuda. "El apalancamiento total del FIL, proveniente en su totalidad del apalancamiento de los fondos subyacentes, no superará el 25% del patrimonio".

La duración inicial del FIL será de cuatro años desde la fecha de cierre final, que podrá prorrogarse hasta dos años más.

Comercialmente, el vehículo podrá venderse a inversores minoristas desde 10.000 euros. Aunque "en el caso de que los inversores que inviertan atendiendo un contrato de asesoramiento tengan un patrimonio financiero igual o inferior a los 500.000 euros, la inversión en el fondo no podrá representar más del 10% de dicho patrimonio financiero", establece el folleto en línea con la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas ('Ley Crea y Crece'). Para este supuesto, la comisión de gestión es del 1,7%.

Atlético de Madrid

Apollo hizo mucho ruido el pasado noviembre al convertirse en el accionista mayoritario del Atlético de Madrid, con una participación del 57%, lo que valora al conjunto rojiblanco en unos 2.500 millones de euros (deuda incluida).

Mientras que Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y los fondos gestionados por Ares Management permanecerán como minoritarios una vez se oficialice el cierre de la operación. Bruselas ya dio su luz verde.

En lo que respecta a Amchor IS, tiene una larga experiencia en poner a disposición de los inversores españoles grandes fondos internacionales de capital privado. Sin ir más lejos, hace poco ha lanzado el Bridgepoint Private Equity FCR, que coinvierte en todas las operaciones en las que vayan a invertir los fondos de private equity de Bridgepoint en Europa.