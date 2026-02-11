Mutuactivos ve valor en bolsa en títulos como Zegona, Unidad Internet, Barclays o Nestlé

Mutuactivos mantiene una visión positiva sobre la renta fija y considera que el capital riesgo sigue siendo útil para diversificar y acceder a la economía real en el contexto actual.

Zegona completó la compra de Vodafone España y su acción se revalorizó un 170% en 2025, impulsada por una reestructuración positiva y expectativas de concentración en el sector.

Mutuactivos ha destacado su buen desempeño en 2025, con captaciones netas superiores a 1.400 millones de euros y elevados rendimientos en sus fondos de renta variable y fija.

Mutuactivos celebró hace unos días su Conferencia Anual de Inversores, en un contexto positivo marcado por los buenos resultados obtenidos en 2025, tanto en negocio como en rentabilidad.

Por tercer año consecutivo, obtuvo unas captaciones netas superiores a los 1.400 millones de euros y se convirtió, de nuevo, en la gestora independiente de grupos bancarios con mayores captaciones en fondos.

Respecto a la rentabilidad, destacó el rendimiento obtenido por algunos de sus fondos de renta variable, como Mutuafondo España, con un rendimiento del 48%, o Mutuafondo Transición Energética, que alcanzó el 27%.

En renta fija los retornos también fueron muy superiores a la media del mercado y superaron ampliamente la inflación, como en el caso de Mutuafondo Renta Fija Flexible, con un rendimiento del 4,08%, o Mutuafondo FI, que concluyó el ejercicio con unas ganancias del 3,37%.

Visión de mercado y posicionamiento

A lo largo del encuentro, la gestora hizo repaso de su visión de mercados y posicionamiento de carteras. Respecto a la bolsa, Joaquín Ferrer, director de Renta Variable, mencionó la situación de máximos en la que se encuentran los mercados, lo que invita a hacer un ejercicio de selección de valores. “En el contexto actual, tiene sentido diversificar hacia Europa.

El Eurostoxx 50 presenta un PER de 17,8 veces, frente al PER de 26 veces del S&P 500. Las valoraciones son altas, pero la clave está en los resultados empresariales, que continúan siendo buenos y dando muestras de fortaleza. Previsiblemente, 2026 puede ser otro año positivo para la bolsa, teniendo en cuenta el entorno económico actual, marcado por buenas perspectivas de crecimiento y tipos de interés contenidos”, comentó.

En cuanto a sectores con potencial, Ferrer señaló “vemos que existen buenas oportunidades en telecos y en financieras, entre otras. Nos gustan compañías como Zegona, United Internet, Barclays, Alpha Bank o Raiffeisen. También consideramos que hay otras empresas de calidad a buen precio, como LVMH, Kering, Michelin o Nestlé”, añadió el experto.

Joaquín Ferrer habló de algunos de los casos de éxito, como Zegona, una compañía que en mayo de 2024 completó la compra del 100% de Vodafone España por 5.000 millones de euros. Desde entonces ha llevado a cabo una importante reestructuración operativa y financiera que el mercado ha valorado muy positivamente. Solo en 2025, la acción se revalorizó un 170%.

Como catalizadores del valor, el experto de Mutuactivos habló de su eficiente gestión operativa y de la posibilidad de que la compañía sea protagonista de una operación de concentración en el sector. “Europa, muy probablemente reducirá el número de operadores de telecomunicaciones. En Estados Unidos existen solo 3, mientras que en Europa hay más de 100 operadores”, explicó.

Renta fija atractiva

Gabriel Pañeda, director de Renta Fija, señaló, por su parte, que mantienen una visión positiva respecto a este segmento de inversión (renta fija). “Aún con tipos más bajos y diferenciales de crédito en mínimos, la renta fija sigue arrojando rentabilidades por encima de la inflación. Continúa siendo la base principal del ahorro”, explicó.

En los últimos meses, en Mutuactivos han reducido su exposición a deuda privada y a activos subordinados y han aumentado la liquidez de sus carteras. “Los diferenciales de crédito se han estrechado mucho, pero los fundamentales de empresas y bancos son buenos y los riesgos han disminuido. En deuda pública, preferimos los plazos cortos a los largos”, expresó Pañeda.

Análisis macro

Emilio Ortiz, director de Inversiones, hizo un repaso de la situación macroeconómica actual, marcada por unas expectativas de crecimiento favorables a nivel mundial, un buen entorno de tipos (moderados) y por el estado de la inflación, bajo control.

Para Ortiz, Estados Unidos previsiblemente volverá a crecer a mayor ritmo que la Unión Europea, impulsado, entre otros segmentos, por el impulso de la Inteligencia Artificial que está desplegando ingentes inversiones por parte de las grandes tecnológicas americanas.

“Se prevé un crecimiento de en torno al 2-3% para este año para la primera economía mundial. Europa, por su parte, cuenta con el estímulo del plan fiscal de Alemania como aspecto positivo”, apuntó.

Inversiones No Cotizadas

Por su parte, Antonio Morales, director de Inversiones No Cotizadas, destacó que el private equity o capital riesgo entra en 2026 en un contexto de normalización tras varios años muy intensos, marcados por tipos de interés más altos, una liquidez limitada y un mercado más selectivo.

“El capital riesgo sigue siendo una herramienta potente de diversificación y acceso a la economía real. Pero el juego ha cambiado: hoy se premian la disciplina financiera, la capacidad operativa y la selección cuidadosa de compañías con modelos resilientes y generación de caja. El contexto actual es favorable para los secundarios y los vehículos de continuación como alternativas para aportar liquidez”, expresó.