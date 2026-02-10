La CNMV y la OCDE instan a que los ETF y los Eltif difieran las plusvalías y tributen al 1% como los fondos

También se plantea una excepción al número mínimo de partícipes para fondos y sicav dirigidas a inversores institucionales.

Las recomendaciones incluyen facilitar los traspasos fiscales en ETF y permitir su inclusión en cuentas de ahorro e inversión.

Se busca que los ETF y Eltif puedan diferir el pago de plusvalías y tributen al 1% en el Impuesto de Sociedades.

La CNMV y la OCDE proponen que los ETF y los Eltif tengan un régimen fiscal similar al de los fondos de inversión tradicionales.

Revitalizar los mercados de capitales españoles es una prioridad para todas las instituciones de peso en nuestro país. Y para reavivarlos, los fondos de inversión se anclan como la pieza clave por su profesionalización, diversificación, conocimiento entre la población y, sobre todo, por sus ventajas fiscales.

En un informe de seguimiento sobre las recomendaciones de la OCDE para la revitalización de los mercados de valores españoles, los principales participantes del mercado de capitales español, coordinados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), han resumido las más de tres decenas de medidas o actuaciones propuestas por los diferentes grupos de trabajo.

Entre ellas, se han enviado varias propuestas a valorar por el Ministerio de Hacienda que giran en torno a dotar a los fondos de inversión cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) y a los fondos de inversión a largo plazo europeos (Filpe o Eltif) de un régimen fiscal especial como el de los fondos tradicionales.

Esto es, el pago diferido de plusvalías en los traspasos fiscales, que es la gran ventaja con la que cuentan estos vehículos con respecto a otros países vecinos, o tributar al 1% en el Impuesto de Sociedades.

La recomendación número 21 de la OCDE es abordar las actuales complejidades operativas que impiden a los inversores en ETF aplicar el régimen de diferimiento fiscal de traspasos y extender dicho régimen a las inversiones en ETF, independientemente del lugar de cotización del vehículo.

En este punto, los grupos de trabajo instan a permitir que los ETF sean un producto susceptible de inversión por una cuenta de ahorro e inversión y elaborar propuestas en relación con su tratamiento fiscal.

En 2018, Hacienda contrarió a la Dirección General de Tributos prohibiendo en lo que luego sería la ley de Medidas de Prevención y Lucha Contra el Fraude Fiscal que los ETF tributaran como los fondos, equiparándolos más bien a las acciones comunes como siguen estando hoy.

Pero los ETF, lejos de desincentivarse con este varapalo, han ido a más tanto en Estados Unidos como en Europa y España no ha sido ajena a esta moda. Hoy día, son los vehículos financieros de más rápido crecimiento y ya presentan innumerables tipologías: temáticos, pasivos, de gestión activa, de renta fija, etc.

Hoy por hoy, los inversores siguen pagando por IRPF cada vez que venden o traspasan un ETF. Una práctica que desde el sector se pretende cambiar, al menos para los traspasos, difiriendo el abono de plusvalías al marginal hasta que el partícipe reembolse muchos años después.

Excepción a los partícipes mínimos

Esto se enmarca dentro de la consulta pública que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha tenido abierta entre diciembre y enero para el diseño de la nueva cuenta personal de ahorro e inversión que promueve la Unión Europea (UE).

Por otro lado, la recomendación 22 de la OCDE aboga por estudiar la posibilidad de aplicar a los Eltif el régimen fiscal especial de los fondos de inversión.

Y ahí los grupos de trabajo empujan la incorporación de los Eltif abiertos en el marco de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Es decir, la aplicación a los Eltif del tipo reducido del Impuesto sobre Sociedades del 1%. Incluso, puntualiza el documento, "se puede usar de referencia la normativa en el País Vasco".

Los Filpe o Eltif son la forma que ha encontrado la UE para promover el capital privado entre los pequeños ahorradores, de tal forma que puedan hacer aportaciones desde los 10.000 euros. Las grandes gestoras han emprendido una carrera por lanzar vehículos de este tipo. Eso sí, el dinero se tiene que quedar inmóvil durante un plazo que normalmente llega hasta los diez años.

Asimismo, la recomendación 20 de la OCDE considera la introducción de una excepción al número mínimo de participantes para los vehículos de inversión colectiva (100 partícipes en fondos o sicav) dirigidos específicamente a inversores institucionales.

Terreno en el que los grupos de trabajo mencionados luchan por introducir esa excepción al número mínimo de partícipes para fondos y sicav dirigidas a institucionales. No se traslada cuál es el mínimo que tienen en mente en esa circunstancia, pero sí que se ha dirigido la propuesta a valorar tanto a Economía como a Hacienda.