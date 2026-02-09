Horos hace socio a Rodrigo Blanco en pleno 'boom' de crecimiento de sus fondos

La firma continúa ampliando su equipo y diversificando productos, tras autorizar su primer fondo de renta fija mixta y sumar nuevos profesionales de ING, Mutuactivos y Generali.

Horos Value Internacional y Horos Value Iberia figuraron entre los fondos más rentables de 2025, con rentabilidades del 28,5% y 42,8%, respectivamente.

La gestora española ha triplicado sus cifras en un año, gestionando 420 millones de euros y sumando 19.000 partícipes a cierre de enero.

Horos Asset Management incorpora a Rodrigo Blanco, director de Relación con Inversores y miembro fundador, como nuevo socio para reconocer su labor en el crecimiento de la firma.

Horos Asset Management aprovecha su buen momento de resultados y captación de clientes para premiar internamente a quien ha sido una de las piezas claves del proyecto desde el 2018.

La gestora española de value investing incorpora como socio a Rodrigo Blanco, director de Relación con Inversores. El directivo forma parte del equipo fundador y con este movimiento busca reconocer la labor de los profesionales que han hecho posible que, sólo ocho años después de su puesta en marcha, Horos gestione más de 400 millones de euros en activos y cuente con 19.000 partícipes.

Con la incorporación de Blanco, el número de socios aumenta por segunda vez desde la creación de Horos en 2018, que en 2022 incorporó a Beatriz Martín, directora de Operaciones, al accionariado. Completan el núcleo de socios José María Concejo, consejero delegado de Horos AM, y los miembros del equipo gestor: Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez.

Además, recientemente la gestora unió a su departamento de relación con inversores a Jaime Escudier, procedente de ING, Mutuactivos y Renta 4. Un fichaje que se suma al de Juan Luis Fresneda para cogestionar Horos Patrimonio, el fondo de renta fija mixta de la firma, que fue autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en otoño, diversificando por primera vez la gama de producto fuera de la renta variable.

"Para nosotros, además de nuestros partícipes, lo más importante son las personas que componen el equipo y queremos reforzar y reconocer su talento. Incorporar a Rodrigo Blanco como socio es un ejemplo de este afán y estamos convencidos que será una pieza clave en el crecimiento futuro de Horos", asevera Concejo.

Triplica su crecimiento

"Para mí es una responsabilidad que me implica todavía más si cabe, y que me motiva a continuar dando el mejor servicio posible a nuestra base de inversores, cada vez más amplia y exigente", apunta Blanco, que antes de Horos fundó White & Lemon, una empresa dedicada a la relojería.

Al cierre de enero, Horos AM contaba con 420 millones de euros bajo gestión y 19.000 partícipes, frente a los 155 millones y los 5.400 partícipes de hace un año, multiplicando por tres veces sus cifras en apenas doce meses.

Varios de sus productos se colocaron entre los más rentables de sus categorías en 2025. Horos Value Internacional cerró el pasado ejercicio con una rentabilidad del 28,5%, mientras que Horos Value Iberia se anotaba un 42,8%.

Los productos de la firma pueden suscribirse a través de numerosas plataformas como Inversis, Allfunds y Tressis, así como en subcomercializadores como MyInvestor o Renta 4 (exclusivamente para Horos Patrimonio).