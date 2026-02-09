DNB trae a España su fondo de energía nuclear

Desde su lanzamiento, el DNB Nuclear Energy Fund ha captado más de 180 millones de euros y se ha revalorizado un 7,8% en 2026.

DNB destaca el papel clave de la energía nuclear en la transición a una economía de bajas emisiones y en la seguridad energética.

El fondo invierte en empresas de toda la cadena de valor nuclear: generación de energía, tecnología y extracción de uranio.

La gestora noruega DNB Asset Management ha registrado en España su fondo de inversión sobre energía nuclear, gestionado por el equipo de Eivind Grøver Aukrust, Thorstein Bostad y Erling Syversveen Lie.

El fondo se centra en empresas que participan en toda la cadena de valor de la energía nuclear, incluyendo la generación de energía, la tecnología y la extracción de uranio.

Se espera que la energía nuclear desempeñe un papel clave en la transición global hacia una economía de bajas emisiones, a la vez que apoya la seguridad energética y la estabilidad del suministro.

En este sentido, se prevé que la demanda mundial de electricidad aumente considerablemente en los próximos años, impulsada en particular por tecnologías de alto consumo energético, como la inteligencia artificial y los centros de datos, cuyo consumo energético se prevé que crezca exponencialmente.

La energía nuclear destaca como "una fuente de energía fiable y escalable, con un alto rendimiento y mínimas emisiones de gases de efecto invernadero", según DNB AM.

Desde su lanzamiento el pasado octubre, el DNB Nuclear Energy Fund ya ha captado más de 180 millones de euros. En lo que llevamos de 2026, se revaloriza un 7,80%.

La otra gran apuesta de DNB AM en estos momentos es el fondo de defensa DNB European Defence, también registrado en España en pleno auge de la inversión en defensa y el rearme de Europa, que está buscando cómo garantizar su autonomía estratégica. Este vehículo se aproxima a los 200 millones de euros.