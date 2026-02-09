El BEI compromete 300 millones de euros al megafondo de 1.000M de Seaya sobre 'scaleups' europeas

Dos de los 13 megafondos europeos respaldados por BEI-FEI son españoles: el de Seaya y el Kembara de Mundi Ventures, ambos con el objetivo de movilizar 1.000 millones de euros.

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) refuerza su papel como motor del capital privado en Europa, con recientes inversiones en fondos españoles como Nazca Capital, Mundi Ventures y Ship2B Ventures.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha comprometido 300 millones de euros al megafondo de 1.000 millones de Seaya para invertir en scaleups europeas.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) oficializa lo que era un secreto a voces dentro de la industria financiera española. El BEI, a través del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), ha anunciado su compromiso de 300 millones de euros al megafondo de 1.000 millones que ultima Seaya (gestora liderada por Beatriz González y participada por Santander), que tiene previsto invertir y empujar el mercado de scaleups europeas.

El FEI se está consolidando como el gran tractor europeo para el sector del capital privado. Recientemente, en lo que toca a España, ha inyectado 40 millones de euros al fondo de defensa de Nazca Capital; 350 millones para Kembara, el megafondo de tecnología y clima de Mundi Ventures, la gestora de Javier Santiso, u otros 30 millones al fondo Montana Children’s Health de Ship2B Ventures, sobre salud pediátrica, en este caso junto al CDTI.

El anuncio se ha hecho público por parte de la propia Nadia Calviño, presidenta del BEI, en una presentación en la sede de la Comisión Europea en España en la que ha hecho balance de la actividad del Grupo BEI en España en 2025.

Como ha subrayado, dos de los 13 megafondos invertidos por el BEI-FEI en Europa son españoles: el recién anunciado de Seaya y Kembara de Mundi, que también aspira a levantar 1.000 millones y que ya ha hecho un primer cierre de 750 millones con el FEI, CriteriaCaixa, BNP Paribas, Corporación Mondragón y el CDTI.

