El fondo de Mutuactivos que reparte dividendos abre sus puertas a los inversores minoristas

Mutuactivos democratiza el acceso a una de las estrategias de inversión con resultados más consistentes en renta variable: la de su fondo de dividendos. Mutuafondo Dividendo, hasta ahora un producto destinado principalmente a altos patrimonios o clientes profesionales, se abre a inversores minoristas, facilitando así el acceso a un vehículo que reparte rentas periódicas entre sus partícipes.

La decisión supone extender a todo tipo de inversores una estrategia que combina rentabilidad, solvencia en la gestión y pagos periódicos, manteniendo una filosofía centrada en compañías de alta calidad, con beneficios recurrentes y atractivos dividendos. Su cartera seguirá diversificada y apoyada en negocios sólidos tanto por su estabilidad como por su capacidad de generar ingresos de manera consistente.

Los inversores interesados en Mutuafondo Dividendo pueden elegir entre dos clases: acumulación y reparto. La clase de acumulación reinvierte automáticamente los beneficios obtenidos en el propio fondo, modalidad que no tienen ningún impacto fiscal. Por su clase, la clase de reparto distribuye anualmente los dividendos generados por la cartera, una ganancia que tributa como rendimiento del capital mobiliario en el IRPF.

Una trayectoria sólida

Desde su lanzamiento en 2015, Mutuafondo Dividendo ha destacado por su consistencia. La clase A del fondo ha registrado una rentabilidad media anualizada del 13,73% en los últimos cinco años, y solo en 2025 alcanzó una revalorización del 22,2%.

Se trata de un fondo de gestión activa que mantiene más del 75% de su cartera en renta variable, principalmente de emisores de la zona euro. Actualmente, presenta una exposición relevante a los sectores financiero, consumo y utilities.

Entre sus posiciones más representativas figuran compañías como Sanofi (4,7%), Colonial (4,2%), ASR (4,5%), DHL (3,9%) y CaixaBank (3%), combinando tanto líderes internacionales como empresas clave del mercado europeo.

“Es un paso decisivo para acercar un fondo con un magnífico performance a un público más amplio. Queremos que más ahorradores puedan acceder a una estrategia que combina rentabilidad, control del riesgo y pagos periódicos, manteniendo la calidad y el rigor que siempre han caracterizado nuestra gestión”, señalan desde Mutuactivos.

La inversión mínima para acceder a Mutuafondo Dividendo, FI es de 10 euros.