Abante formaliza la integración de atl Capital con la mira puesta en gestionar 50.000 millones de euros en 2030

A medio plazo, ambas firmas operarán bajo la marca Abante, lo que supondrá la desaparición de la histórica atl Capital.

El objetivo de la nueva entidad es alcanzar los 50.000 millones de euros gestionados en 2030 y competir con grandes bancos como Santander, CaixaBank y BBVA.

La unión eleva los activos gestionados de Abante a más de 13.000 millones de euros y su patrimonio asesorado a más de 18.000 millones.

Abante y atl Capital avanzan en su integración, tras recibir la aprobación de la CNMV, con un proceso que durará 18 meses.

Abante y atl Capital avanzan en su integración tras haber recibido el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La integración se desarrollará de forma progresiva a lo largo de los próximos 18 meses.

Tras sumar los 2.300 millones de euros de atl Capital, Abante ha cerrado 2025 con más de 13.000 millones en activos gestionados, cifra que se eleva por encima de los 18.000 millones de euros si se tiene en cuenta el patrimonio asesorado. El año pasado, Abante creció en 4.000 millones, donde se incluye el monto de atl Capital.

La ambición de Santiago Satrústegui, presidente de Abante, y Jorge Sanz, presidente de atl Capital, es llegar a los 50.000 millones de euros en cinco años. Esto es, para 2030. Y plantarle cara de tú a tú a la gran banca que hace gestión patrimonial, como Santander, CaixaBank y BBVA.

“Abante ha tenido un crecimiento exponencial en el pasado y lo va a seguir teniendo en el futuro. Esta es una operación natural, nos conocemos desde hace 30 años, en AB Asesores, y tenemos la misma filosofía de poner al cliente en el centro. Esto se puede convertir en el proyecto de banca privada más importante después de Santander, CaixaBank y BBVA”, ha aseverado Sanz en una presentación ante la prensa.

Aunque no ha trascendido el precio de la operación, Sanz ha asegurado que “el precio era secundario, lo importante era cerrar el círculo con un proyecto que pensara como nosotros”. Es más, tras recibir distintas ofertas, “Abante era el único que nos ofrecía garantías de que todo el mundo podría integrarse”.

Como ha reconocido Guillermo Aranda, CEO de atl Capital, “nuestros clientes lo han acogido muy bien porque perciben la continuidad”.

De los 21 socios que conforman atl Capital, 15 de ellos se unirán a Abante como socios, que pasará a tener unos 50. Los socios de más edad, como Sanz, han salido del capital, y los socios más jóvenes, como Aranda, continúan en el proyecto como socios de Abante.

Única marca

La integración se ha producido mediante una ampliación de capital que han comprometido por igual Mapfre, los ejecutivos de Abante y los ejecutivos que se quedan de atl Capital. Una vez cerrada, cada accionista mantendrá su participación actual. Por lo que Mapfre retendrá su 18%.

La hoja de ruta a corto plazo pasa por mantener ambas marcas, si bien a medio plazo los socios responsables han confirmado que sólo habrá una marca: Abante, lo que supondrá el adiós de la histórica atl Capital.

A juicio de Satrústegui, “sólo puedes ser independiente de verdad y a largo plazo si eres suficientemente grande. Si eres pequeño, tu independencia tendrá fecha de caducidad”. Y ha puesto como ejemplos de “grandes independientes” en otros sectores ajenos a la banca privada a Google o Inditex.

No obstante, el propio Satrústegui ha deslizado que, “sin una operación inorgánica, hacer 50.000 millones va a ser difícil”. Por lo que abre la puerta a nuevas adquisiciones corporativas de nicho o en geografías específicas por parte de Abante tras las de atl Capital, C2 Asesores, 360 CorA, Dux Inversores y Welzia.