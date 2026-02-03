La Kings League de Gerard Piqué cierra una ronda de inversión de 53 millones para llegar a Estados Unidos

Gerard Piqué, durante la primera edición del Mundial de Clubes de la Kings League en México Kings League

La Kings League, la competición deportiva fundada por Gerard Piqué, ha cerrado una nueva ronda de inversión de 63 millones de dólares (53 millones de euros) liderada por el fondo estadounidense Alignment Growth, según ha informado este martes.

"La inversión apoyará la próxima fase de crecimiento de la compañía, enfocada en expandir la Kings League y la Queens League a nivel global, incluyendo la llegada a Estados Unidos", ha detallado la compañía.

Todo ello, sigue al lanzamiento en 2025 de cinco nuevas ligas regionales en Brasil, Francia, Alemania, Italia y la región MENA, así como un nuevo campeonato mundial de naciones.

Durante 2025, la Kings League generó más de 150 millones de horas vistas de transmisión en directo, y más de 13.000 millones de impresiones en sus canales oficiales de redes sociales, "consolidando su posición como una de las competiciones deportivas más vistas en plataformas digitales a nivel mundial", ha destacado la compañía.

Gerard Piqué, fundador y presidente de la Kings League, ha afirmado que "la Kings League se ha convertido en un movimiento global, construido de manera nativa para la generación digital. Alignment Growth aporta una experiencia excepcional en medios y entretenimiento, y nuestra colaboración nos permitirá seguir creciendo, llevar la experiencia de la Kings League a nuevas audiencias y explorar la diversificación hacia nuevos deportes".

En esta línea, Djamel Agaoua, CEO de la Kings League, ha añadido que "hemos demostrado que nuestro modelo funciona a gran escala. Esta financiación nos permite acelerar nuestra expansión, seguir innovando en el formato y explorar oportunidades estratégicas de M&A que respalden nuestra visión a largo plazo. La ambición es clara: construir la plataforma líder mundial en deportes y entretenimiento liderados por creadores".

Por su parte, Kevin Tsujihara, cofundador y socio director de Alignment Growth, quien se unió al consejo de Kings League, ha subrayado que "nuestra inversión en Kings League refleja nuestra convicción de que las competiciones deportivas nativas digitales están en una posición única para conseguir un crecimiento potente y sostenible a largo plazo, a medida que las audiencias jóvenes cambian la forma en que descubren e interactúan con el deporte".