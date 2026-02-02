Self Bank ficha en MyInvestor a Javier Sánchez como director de Negocio

La entidad ha lanzado un plan de inversiones de 15 millones de euros para ampliar su oferta, que incluye asesoramiento, carteras gestionadas, compraventa de criptomonedas y nuevos productos de crédito y depósitos.

Self Bank (la banca digital del grupo Singular Bank) ha nombrado director de Negocio a Javier Sánchez, que se une desde MyInvestor, donde era director de Cuentas e Hipotecas, según ha informado la entidad financiera en un comunicado.

Sánchez estará a cargo de reforzar la actividad comercial, evolucionar la oferta y seguir mejorando la experiencia de cliente. Asimismo, se une al comité de dirección de Singular Bank.

Actualmente, Self Bank cuenta con unos 50.000 clientes y 2.700 millones de euros en activos gestionados. La ambición de la entidad es duplicar esta cifra para llegar al entorno de los 6.000 millones en los próximos cinco años.

El banco cuenta con un plan de inversiones de 15 millones de euros para impulsar su oferta y fortalecer su equipo directivo. La entidad prevé habilitar el acceso a servicios de asesoramiento y contratación de carteras gestionadas, así como la compravamenta de criptos, nuevos créditos con garantía y ampliar la oferta de depósitos remunerados.

Sánchez llevaba siendo más de cuatro años el director de Cuentas e Hipotecas de MyInvestor. Se unió a la entidad tras una trayectoria de siete años en Andbank, donde llegó a ser director de Banca Minorista y Desarrollo de Negocio.

Cuenta con un máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y es Analista Financiero Europeo e Internacional.